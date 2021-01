CLEVELAND: Les Browns essaient de se libérer de COVID-19[feminine pour affronter les Steelers.

Les problèmes de Cleveland avec le virus se sont poursuivis jeudi alors que l’ailier serré recrue Harrison Bryant et le secondeur Malcolm Smith ont été testés positifs, obligeant l’équipe à fermer ses installations et à retarder les entraînements pour la deuxième journée consécutive avec le plus grand match depuis des décennies à venir rapidement.

Le dernier des Browns COVID-19[feminine La situation a encore eu un impact sur les préparatifs du match de dimanche contre Pittsburgh. S’ils gagnent, les Browns participeront aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 et mettront fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la NFL.

Un porte-parole de la ligue a déclaré qu’à ce stade, le match se jouerait comme prévu et que la situation était étroitement surveillée alors que la recherche des contacts standard se poursuivait.

Bryant et Smith rateront le match de dimanche avec le secondeur partant BJ Goodson et le gardien Andrew Sendejo, tous deux testés positifs.

L’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, attendait de savoir quand ou si son équipe pourra s’entraîner jeudi. Après un long retard, les Browns ont pu s’entraîner à l’intérieur pendant une heure mercredi et Stefanski est convaincu qu’ils seront prêts pour leur plus grand match depuis des années.

Les Browns pourraient obtenir de l’aide alors que l’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, met plusieurs partants au repos, dont le quart Ben Roethlisberger et peut-être le candidat MVP défensif TJ Watt. Roethlisberger a une fiche de 23-2-1 dans sa carrière contre Cleveland.

Cependant, les Steelers rivaux (12-3), qui ont battu les Browns 38-7 en octobre et ont remporté l’AFC Nord la semaine dernière, ne distribueront pas de laissez-passer gratuits.

Nous voulons nous assurer de donner à Cleveland tout ce qu’ils veulent, a déclaré le coordinateur défensif de Pittsburgh, Kevin Butler. «Nous n’allions pas les laisser entrer en séries éliminatoires.

Cela a été des jours éprouvants pour les Browns, qui n’ont pas gagné un match il y a trois ans mais ont changé les choses sous Stefanski.

Le week-end dernier, après qu’un test positif a conduit à l’exclusion des joueurs en raison d’un contact étroit à haut risque avec Goodson, les Browns manquaient de huit joueurs en rotation, dont la star Jarvis Landry et trois autres receveurs larges, et ont perdu 23-16 contre les New York. Jets.

Landry, Rashard Higgins, Donovan Peoples-Jones et KhaDarel Hodge ont été autorisés à s’entraîner jeudi et leur retour sera un énorme coup de pouce pour le quart Baker Mayfield, qui offrait aux joueurs le retrait de l’équipe d’entraînement quelques heures avant le coup d’envoi contre les Jets.

Les Browns s’apprêtaient à partir pour la région de New York samedi lorsque le test de Goodson est revenu positif. Après que la ligue a examiné la vidéo à l’intérieur de l’installation, les quatre récepteurs ont été exclus comme contacts étroits après que le groupe se soit rassemblé dans la zone de récupération de la baignoire, en raison d’un manquement aux directives relatives aux virus.

Cleveland a également un entraîneur adjoint non identifié qui a été testé positif cette semaine.

___

