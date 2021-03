Les déploiements de vaccins en Europe sont déjà loin derrière ceux de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et l’on se rend compte de plus en plus qu’une grande partie du continent souffre d’une troisième vague d’infections. Des immunologistes de premier plan se sont inquiétés lundi que la décision de plusieurs des principaux pays européens de suspendre l’utilisation d’AstraZeneca rendrait les efforts de vaccination encore plus difficiles en encourageant les sceptiques à l’égard des vaccins dans les pays où ils sont particulièrement ancrés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy