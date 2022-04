Les premiers vivo X80 et X80 Pro, alimentés par SD 8 Gen 1 et Dimensity 9000

Il y a eu de nombreuses fuites concernant la prochaine série vivo X80 au cours des deux derniers mois et elles ont en quelque sorte gâché toute la version. La société a quand même réussi à garder certains détails derrière les rideaux, et cela inclut également le X80 Pro+. Le véritable produit phare de la série ne rejoindra pas ses frères et sœurs aujourd’hui et sera annoncé au cours du troisième trimestre de cette année. Pour l’instant, le X80 Pro et le X80 devraient faire l’affaire.

Vivo X80 Pro

Il semble que vivo ait pris des notes d’Oppo et publie maintenant le X80 Pro en deux versions – une version alimentée par Snapdragon 8 Gen 1 et une option Dimensity 9000 également. Étant donné que l’événement d’annonce a eu lieu pour le marché chinois, nous ne savons pas quelle version arrivera sur la scène mondiale, mais ce sera probablement l’itération Snapdragon 8 Gen 1, si la sortie d’Oppo Find X5 est quelque chose à faire.

Quoi qu’il en soit, à part le SoC phare, l’appareil dispose également d’un écran de qualité phare. Le grand écran de 6,78 pouces utilise un E5 LTPO2 AMOLED fabriqué par Samsung avec une résolution QHD+. Le bit LTPO2 indique que le panneau prend en charge des ajustements granulaires du taux de rafraîchissement compris entre 1 Hz et 120 Hz. Vivo affirme également qu’il est considérablement plus réactif et économe en énergie par rapport à l’écran X70 Pro+ de l’année dernière.

Fait intéressant, le X80 Pro contient également un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran avec une zone de reconnaissance 38,7 % plus grande. Jusqu’à présent, seul Samsung utilisait des empreintes digitales à ultrasons, c’est donc un développement intéressant.

Passant au département de la caméra, l’appareil en a quatre sur le dos. Cette fois-ci, la société a utilisé un imageur ISOCELL GNV personnalisé et exclusif de 50 MP, 1/1,3″ fabriqué par Samsung. Le capteur est associé à une optique stabilisée et à une ouverture f/1,57 lumineuse. L’appareil est également aidé par la technologie laser AF et Pixel Shift. .

Le tireur à zoom 2x utilise un appareil photo lumineux Sony IMX663 12MP, f/1.85, 1/2 “, 1.22µm, qui est aidé par un OIS de type cardan. Vivo commercialise l’appareil photo à zoom 2x comme un tireur de portrait dédié, mais c’est évidemment assez bon pour divers scénarios.

Le tireur 5x familier utilise un capteur stabilisé optiquement de 8MP avec une ouverture f/3.4 et nous avons le sentiment qu’il est recyclé à partir du X70 Pro de l’année dernière. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela. Pour l’ultra large, le téléphone utilise un appareil photo Sony IMX598 48MP, 1/2.0″, f/2.2.

Tous les appareils photo bénéficient du revêtement d’objectif Zess T *, tout comme la série vivo X70 avant cela et utilisent le vivo V1 + ISP amélioré pour une meilleure photographie en basse lumière.

Et enfin, mais non des moindres, le trou de perforation à l’avant abrite un appareil photo 32MP, 1/2,8″ avec une ouverture f/2,5.

L’ensemble du système est alimenté par la batterie de 4 700 mAh qui prend en charge la toute nouvelle charge rapide filaire de 80 W de vivo, ce qui constitue une amélioration significative par rapport à l’année dernière. La charge rapide sans fil de 50 W est toujours à portée de main et le combiné peut charger d’autres appareils à la fois filaires et sans fil.

Les autres caractéristiques notables du téléphone incluent un système de refroidissement VC avancé à 27 couches, une puce audio HiFi, NFC avec une portée plus large, une stéréo et une certification IP68 étanche à l’eau et à la poussière.

Le combiné sera disponible en trois coloris – Noir, Orange et Vert. Ce dernier semble plutôt d’un vert turquoise. Selon la couleur, vous obtenez respectivement du verre AG, du cuir végétalien ou du dos en céramique.

L’option Snapdragon 8 Gen 1 sera proposée avec une mémoire de 8 Go/256 Go, 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, tandis que la variante Dimensity 9000 ne sera équipée que des deux dernières configurations. En ce qui concerne les prix, le X80 Pro demande respectivement 5 499 CNY, 5 999 CNY et 6 699 CNY.

Vivo X80

Bien qu’il s’agisse de l’option la plus abordable de la série, le X80 contient toujours un puissant SoC MediaTek Dimensity 9000, mais il n’y a pas d’option Snapdragon 8 Gen 1. Nous avons également un Samsung E5 AMOLED FHD+ de 6,78 pouces moins impressionnant, qui n’est pas LTPO2. Pourtant, la luminosité maximale annoncée de 1 500 nits, la couverture de la gamme de couleurs 100% DCI-P3 et le taux de rafraîchissement de 120 Hz sont dignes de respect.

La configuration de la caméra n’est pas aussi avancée non plus. Le tireur principal utilise un capteur 50MP Sony IMX866 RGBW, 1/1,49″ avec ouverture f/1,75 et utilise OIS. L’appareil photo à zoom 2x utilisé pour les portraits est emprunté au X80 Pro mais utilise une ouverture f/1,98 plus étroite et omet le zoom 5x tireur.

L’appareil photo ultra-large, quant à lui, est rétrogradé à un appareil photo Sony IMX663 12MP avec une ouverture f/2.0. La caméra selfie est également empruntée au X90 Pro et elle est identique.

Le X80 Pro utilise une batterie légèrement plus petite de 4 500 mAh, mais conserve la charge filaire rapide de 80 W et manque la charge sans fil.

Les options de mémoire disponibles sont 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go, 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, qui coûtent respectivement 3 699 CNY, 3 999 CNY, 4 399 CNY et 4 899 CNY. Il est important de noter que le X80 standard ignore la certification IP68 et utilise un lecteur d’empreintes digitales optique sous-écran standard.

Les précommandes pour les deux combinés sont ouvertes et les expéditions réelles commencent le 29 avril.