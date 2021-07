Les premiers versements du crédit d’impôt pour enfants sont versés cette semaine. Ce qu’il faut savoir

C’est une semaine passionnante pour des millions d’enfants et leurs familles à travers les États-Unis

Le 15 juillet, le premier paiement du nouveau crédit d’impôt pour enfants élargi sera envoyé à quelque 39 millions de familles comptant environ 65 millions d’enfants, selon l’IRS.

Même s’il y a eu des mois de préparation pour que les familles se familiarisent avec le crédit, il y a toujours de la confusion à ce sujet, selon un récent sondage réalisé par Ally Bank. Près de la moitié des personnes interrogées n’étaient pas sûres d’être qualifiées et un quart ne savaient pas comment accéder au crédit, selon le rapport.

« Si vous êtes un parent, mon conseil est de prendre un moment maintenant et de vérifier si vous êtes éligible, et si c’est le cas, vérifiez le montant d’un paiement de crédit d’impôt pour enfants que vous pourriez recevoir », a déclaré Anand Talwar, Dépôts et stratégie de consommation. cadre chez Ally Bank, dans un e-mail. « De cette façon, vous pouvez planifier et bien planifier. »

Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour enfants bonifié?

Le crédit d’impôt bonifié a été instauré en mars, lorsque le président Joe Biden a signé l’American Rescue Plan. Pour 2021, le crédit maximal est de 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et de 3 000 $ pour ceux de 6 à 17 ans.

La moitié du crédit sera distribuée sous forme d’avance sur les impôts 2021 en six mensualités. Pour les ménages bénéficiant de la pleine prestation, ces paiements seront de 300 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans et de 250 $ pour ceux âgés de 6 à 17 ans.

Il n’y a pas de limite au nombre d’enfants qui peuvent recevoir le crédit par famille.

Qui a droit au crédit maximum?

La plupart des familles américaines ont droit à une certaine somme d’argent.

Le crédit complet est disponible aux couples mariés avec enfants qui déclarent des impôts conjointement et dont le revenu brut ajusté est inférieur à 150 000 $, ou 75 000 $ pour les particuliers. Le crédit disparaît progressivement pour les contribuables qui gagnent plus d’argent et cesse pour les personnes gagnant 95 000 $ et les couples mariés gagnant 170 000 $ qui déposent conjointement.

Les contribuables qui gagnent plus que cela seront toujours admissibles au crédit d’impôt pour enfants ordinaire, qui est de 2 000 $ par enfant de moins de 17 ans pour les familles gagnant moins de 200 000 $ par année, ou de 400 000 $ pour les couples mariés.