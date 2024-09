« Les premiers vaisseaux spatiaux vers Mars seront lancés dans 2 ans »

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a révélé un plan ambitieux visant à construire une ville humaine sur Mars dans les prochaines décennies, en commençant par des voyages sans équipage à bord du Starship en 2026.

Si tout se passe bien, selon Musk, les voyages avec équipage commenceront d’ici la fin de la décennie.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, révèle la feuille de route pour envoyer des humains sur Mars. Source : Elon Musk

Fenêtres de transfert

SpaceX lancera le vaisseau spatial Starship dans le but d’atterrir sur la surface de Mars dans deux ans. Le calendrier est basé sur la date d’ouverture de la prochaine fenêtre de transfert Terre-Mars, fin 2026.

Un graphique montrant les facteurs entourant la fenêtre de transfert pour un lancement de la Terre vers Mars. Source : JSASS Aerospace, Japon

Les premiers vols se dérouleront sans équipage afin de tester les capacités d’atterrissage du Starship et d’assurer la sécurité de l’équipage une fois les humains à bord. Les premiers voyages avec équipage débuteront entre deux et quatre ans plus tard, en fonction du déroulement des premiers tests.

Les délais apparemment urgents des missions pourraient être affectés par la poursuite des efforts de Musk. insistance que la baisse du taux de natalité est l’une des plus grandes menaces pour notre espèce.

Selon le message de Musk :

« Être multiplanétaire augmentera considérablement la durée de vie probable de la conscience, car nous n’aurons plus tous nos œufs, littéralement et métaboliquement, sur une seule planète. »

Les satellites et la blockchain

Le message de Musk mentionnait également que l’objectif de l’aventure sur Mars était de construire une ville humaine fonctionnelle dans les 20 prochaines années. Selon lui, les défis qui se dressent sur cette voie sont en grande partie basé sur l’économie et la technologie :

« Il faut actuellement environ un milliard de dollars par tonne de charge utile pour atteindre la surface de Mars. Il faudrait augmenter ce montant à 100 000 dollars par tonne pour construire une ville autonome sur Mars. La technologie doit donc être 10 000 fois plus performante. C’est extrêmement difficile, mais pas impossible. »

La création d’une telle augmentation massive de l’efficacité dans une période de temps aussi courte pourrait nécessiter une restructuration radicale de la manière dont la logistique et les communications spatiales sont gérées.

En rapport: Elon Musk n’a pas offert son sperme pour ensemencer une colonie sur Mars

Selon les recherches de la NASA, l’utilisation de la technologie blockchain pour orchestrer, exécuter et vérifier la communication entre les satellites pourrait être la méthode la plus efficace et la plus tournée vers l’avenir. avancer manutention logistique basée dans l’espace.

En rapport: Starlink confirme qu’il bloquera l’accès à X au Brésil

SpaceX, la société d’Elon Musk, est peut-être l’organisation la mieux placée sur Terre en ce qui concerne le potentiel de mise en œuvre de la technologie blockchain au sein d’un groupe de satellites et/ou d’engins spatiaux.

Un rapport du 6 septembre de The Independent indique SpaceX possède 6 370 satellites Starlink actifs en orbite terrestre basse. Cela signifie, selon le rapport, que la société contrôle plus de 62 % de tous les satellites actifs.

Revue: Elon Musk vaut 100 000 abonnés : Yat Siu, X Hall of Flame