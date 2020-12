Les premiers vaccins contre le coronavirus de New York sont arrivés, selon un système hospitalier lundi matin, marquant un tournant dans la bataille contre une pandémie qui a profondément marqué l’État, tuant plus de 35000 personnes et affaiblissant gravement l’économie.

Le vaccin arrive à un moment d’urgence, car le virus a repris pied à New York après une période relativement dormante en été.

L’État a enregistré une moyenne d’environ 10 000 cas par jour la semaine dernière, soit une augmentation d’environ 72% par rapport à deux semaines plus tôt. Les patients remplissaient les lits d’hôpitaux en nombre jamais vu depuis mai.

Aujourd’hui, près de 300 jours après que l’État a signalé son premier cas de coronavirus le 1er mars, les responsables de la santé font face à une autre course contre la montre pour protéger les New-Yorkais vulnérables. La distribution d’un vaccin qui a été accélérée à chaque étape du processus, du développement à l’approbation par la Food and Drug Administration vendredi soir, est susceptible de poser de nombreux défis logistiques.