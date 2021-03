Les premiers vaccins COVAX arrivent au Cambodge depuis l’Inde

Le Cambodge, qui n’a pas encore signalé de décès dus au virus, a reçu le 7 février son premier envoi de 600 000 doses d’un vaccin produit en Chine, faisant partie d’un million de doses données par Pékin. Le pays a commencé son programme de vaccination le 10 février, en commençant par les fils, les ministres et les fonctionnaires de Hun Sen.

L’ambassade de Chine à Phnom Penh a déclaré lundi que les 400000 doses restantes produites par le Beijing Institute of Biological Products Co. arriverait en avril.

La Chine est le plus grand investisseur du Cambodge et son partenaire politique le plus proche, tandis que Hun Sen est évité par certains pays occidentaux qui considèrent son gouvernement comme répressif. Le Cambodge, à son tour, soutient les positions géopolitiques de Pékin dans les forums internationaux sur des questions telles que les revendications territoriales de la Chine dans la mer de Chine méridionale.