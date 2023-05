« Les premiers utilisateurs meurent »: une mère de la Colombie-Britannique parcourt la province pour réclamer un approvisionnement sûr en médicaments

Jessica Michalofsky parcourt plus de 900 km de Nelson à Victoria pour poursuivre son plaidoyer en faveur d’un approvisionnement en médicaments sûr et réglementé.

En octobre, elle a couru l’équivalent de 14 marathons autour de l’édifice du ministère de la Santé à Victoria à la suite du décès de son fils de 25 ans, Aubrey Michalofsky.

Aubrey est décédé d’une overdose de drogue en août dernier à Nelson.

Dans ce nouveau marathon, Michalofsky a quitté Nelson le 21 mai et s’arrêtera dans 14 communautés avant d’arriver à Victoria le 25 juin.

Elle a déclaré au Nelson Star que sa principale mission était de corriger l’idée fausse selon laquelle les personnes en situation d’itinérance et de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, dans le Downtown Eastside (Vancouver) et sur Pandora Street (Victoria) meurent de drogues toxiques.

« Ces gens ont un tel spectacle autour d’eux qu’il éloigne (le public) du problème : ‘Mon fils ne ressemble pas à ça, ma famille ne vit pas comme ça.' »

À Lakeside Park à Nelson, Jessica Michalofsky commence sa course vers Victoria. Elle se présente pour promouvoir la nécessité d’un approvisionnement sûr en drogues et pour réduire la stigmatisation liée aux décès liés à la drogue illicite. Le fils de Michalofsky, Aubrey, est décédé d’une overdose de drogue en 2022. Photo : Bill Metcalfe

Selon les statistiques des services des coroners de la Colombie-Britannique, il y a eu 2 272 décès présumés liés à la toxicité de drogues illicites dans la province en 2022, et bon nombre de ces personnes sont décédées chez elles.

« La perception selon laquelle il ne s’agit que de ‘toxicomanes’ endurcis est incorrecte », a-t-elle déclaré. « Des jeunes meurent, des primo-consommateurs meurent, des gens qui s’adonnaient à la drogue meurent. »

Aubrey était inscrite au programme d’études en droit et justice du Selkirk College et en 2021, elle a obtenu un diplôme, ainsi que plusieurs prix.

Michalofsky a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à influencer directement les politiciens en courant autour du bâtiment du ministère de la Santé, mais elle espérait que la couverture médiatique informerait le public.

« Mon but était de faire réfléchir le public, de parler, de poser des questions. C’est toujours mon espoir.

Mikalofsky a déclaré que si son fils avait eu un site d’inhalation sûr, il serait peut-être encore en vie. Il avait utilisé des services de réduction des méfaits à Nelson et Victoria, elle a déclaré que ceux-ci devaient être étendus.

«Il est mort dans une maison à Beasley, où il se droguait avec des gens qui en consommaient, parce que c’est là que se trouvaient les drogues, et ces gens étaient sa communauté pour le moment. S’il avait eu une source sûre et réglementée de médicaments, il se serait rendu à cet endroit s’il avait été accessible.

Michalofsky a déclaré que bien qu’elle soit une coureuse de marathon expérimentée, elle n’avait jamais fait de course de plusieurs jours auparavant.

« C’est une longue distance, j’ai 51 ans, et même si je me suis entraîné, les tendinites et les blessures sont ce que je crains le plus. Ma volonté de continuer est ferme et j’espère que mon corps coopérera.

[email protected]

