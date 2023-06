Les premiers utilisateurs de l’IA sur le lieu de travail en profitent

Cette différence entre les premiers utilisateurs de l’IA et les récalcitrants est plus grande que les différences que nous constatons dans le bonheur de la main-d’œuvre selon la race (au plus une différence d’un point), l’éducation (au plus une différence de trois points), ou si quelqu’un travaille entièrement en personne ou entièrement à distance ou quelque chose entre les deux (au plus une différence de deux points).

Les travailleurs qui utilisent déjà l’IA pour leur travail offrent un contrepoint impressionnant à ce récit, car ils sont, en bref, en plein essor. Ils sont plus susceptibles d’avoir reçu des augmentations de salaire récentes qui ont dépassé l’inflation, de se considérer très bien payés, de dire qu’ils ont des possibilités de faire progresser leur carrière et de dire que le moral de leur entreprise est élevé. Pour ces premiers utilisateurs de l’IA, l’IA est une aubaine pour leur carrière plutôt qu’une menace.

Dans notre dernière enquête sur les effectifs, 65 % des travailleurs déclarent que l’inflation a augmenté plus que leur salaire n’a augmenté au cours des 12 derniers mois, tandis que 21 % déclarent que leur salaire et l’inflation ont augmenté en tandem et seulement 12 % déclarent que leur salaire a augmenté plus que inflation. Les travailleurs qui comptent sur l’IA pour faire leur travail sont trois fois plus susceptibles que ceux qui n’utilisent pas l’IA pour le travail de tomber dans cette dernière catégorie chanceuse, mais ce n’est peut-être pas simplement par chance.

Pourquoi cela pourrait-il être? Au cours des dernières années, l’inflation a augmenté de façon exponentielle et une plainte courante parmi les travailleurs est que leurs salaires n’ont pas suivi le rythme. Une grande partie de l’attrait de la Grande Démission était que les travailleurs pouvaient quitter leur emploi peu rémunéré pour un emploi similaire qui leur rapporterait un salaire (nettement plus élevé) au taux du marché ailleurs.

Outre ces éléments essentiels du bonheur au travail, le fossé entre les travailleurs dotés de l’IA et les luddites se manifeste d’autres manières. Par rapport à ceux qui n’utilisent pas du tout l’IA, les travailleurs qui disent que l’utilisation de l’IA est nécessaire pour faire leur travail sont plus susceptibles de dire que leur salaire a augmenté plus que l’inflation au cours de la dernière année (33 % contre 10 %) et d’évaluer le moral sur leur lieu de travail est excellent (50 % contre 27 %).

Les premiers utilisateurs de l’IA sur le lieu de travail sont plus diversifiés que vous ne le pensez. Le groupe de travailleurs qui disent que l’IA est nécessaire pour faire leur travail a tendance à être plus jeune que les travailleurs en moyenne (42 % ont moins de 35 ans, contre 34 % de l’ensemble des travailleurs). Mais, ils sont moins susceptibles d’être blancs (39%, contre 63% de l’ensemble des travailleurs) et pas plus susceptibles que les autres travailleurs d’avoir des revenus dans les six chiffres.

Ils sont plus fortement concentrés dans certaines industries que dans d’autres. Plus d’un employé sur cinq (21 %) dans le secteur de la publicité et du marketing déclare que « l’utilisation de l’IA est nécessaire pour faire mon travail », ce qui en fait le domaine avec le pourcentage le plus élevé d’employés qui intègrent déjà l’IA dans leur travail quotidien . Suivant de près, 18 % des travailleurs du soutien aux entreprises et de la logistique, 15 % des travailleurs de l’agriculture, 14 % des travailleurs de l’hôtellerie et du tourisme, 12 % des travailleurs de l’industrie automobile et 12 % des travailleurs de la technologie déclarent que l’IA est nécessaire pour qu’ils fassent leur travail.

Pourtant, même s’ils sont plus satisfaits de leur emploi maintenant, les données suggèrent que l’adoption précoce de l’IA peut conduire à un niveau plus élevé de peur pour l’avenir. Environ la moitié des travailleurs des secteurs de la publicité et du marketing et du soutien aux entreprises et de la logistique (46 %) craignent que l’IA ne prenne bientôt leur emploi, soit le double du niveau de préoccupation global.

Il convient de noter, cependant, que la technologie et la publicité et le marketing sont les domaines où le moins de travailleurs déclarent ne pas utiliser du tout l’IA (42 % et 33 %, respectivement), ce qui indique que la plupart des travailleurs de la technologie utilisent l’IA par choix. plutôt que l’exigence.

C’est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles ces premiers utilisateurs prospèrent – ils le font autant par choix que par nécessité. Leur utilisation précoce de l’IA leur a peut-être montré à quel point ils peuvent être plus productifs et performants en s’appuyant sur ces nouveaux outils, et ils n’ont tout simplement pas d’autre choix que d’embrasser cet avenir.

