Les premiers titres avec les Patriots mènent au Temple de la renommée de Seymour

Richard Seymour remportait le Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant, comme il l’a dit, Tom Brady était Tom Brady.

Les premiers succès du joueur de ligne défensif – trois championnats au cours de ses quatre premières saisons – sont un bon point de départ pour la façon dont Seymour s’est retrouvé au Temple de la renommée du football professionnel.

“Nous aurions un dicton avec les Patriots selon lequel les statistiques peuvent être pour les perdants”, a déclaré Seymour. “On m’a demandé de faire des choses désintéressées.”

Seymour a réalisé 57 1/2 sacs en carrière en 12 saisons, les huit premiers en Nouvelle-Angleterre avant de terminer sa carrière avec les Raiders d’Oakland.

Ses trois saisons All-Pro étaient deux de plus que chacune des deux autres membres du Temple de la renommée classés comme bouts défensifs et tacles – Dan Hampton de Chicago et Bryant Young de San Francisco.

Les Patriots ont en effet gagné avec la défense lorsque Seymour était une recrue en 2001, l’année où Brady est devenu le partant. La Nouvelle-Angleterre est devenue l’une des 10 meilleures défenses cette année-là, puis a organisé le «plus grand spectacle sur gazon» sans touché dans le quatrième quart du Super Bowl avant de battre les Rams de St. Louis 20-17 sur le panier final d’Adam Vinatieri.

La Nouvelle-Angleterre a raté les séries éliminatoires en 2002 avant de remporter les deux Super Bowls suivants, contre la Caroline et Philadelphie. Dallas est la seule autre franchise à avoir remporté trois Super Bowls en quatre saisons (1992-95).

Seymour, qui doit être consacré samedi à Canton, dans l’Ohio, est le deuxième joueur de ces défenses de la Nouvelle-Angleterre à entrer au Temple de la renommée après le demi de coin Ty Law.

Ces trois titres étaient tout pour Seymour, Law et le reste de ce lot de défenseurs de la Nouvelle-Angleterre, tandis que Brady, 44 ans, est à sept ans et compte peut-être, le plus récent avec Tampa Bay. Mais Seymour et compagnie obtiennent le crédit pour leur part de la fondation.

“Ces trois premiers Super Bowls, c’étaient toutes des équipes dirigées par la défensive”, a déclaré Seymour. «Je pense que pour nous, le changement a vraiment commencé à se produire juste après cela. Et c’est alors que Brady est vraiment devenu Brady. Et puis ça a vraiment décollé. L’infraction fait vendre, donc je comprends tout à fait. Mais ces premières équipes étaient dirigées par la défense.

Sixième choix au total de la Géorgie en 2001 après avoir grandi en Caroline du Sud, Seymour a joué à l’intérieur et à l’extérieur pour les Patriots avant de passer la plupart de son temps au tacle défensif avec les Raiders.

Inscrit à plus de 300 livres à l’époque où il jouait, Seymour correspondait plus au moule du stoppeur de course qu’au pass rusher. Le seul moule qui lui importait était de gagner.

“Je pense que mon histoire est une histoire d’impact parce que c’était altruiste et qu’il s’agissait de l’équipe et d’être un compétiteur”, a déclaré Seymour. “Pour moi, la situation dans son ensemble est tant que l’équipe apprécie ce que j’apporte à la table et qu’elle le montre en termes de contrats et ce genre de choses. Je savais qu’ils m’appréciaient et ils m’ont dit qu’ils m’appréciaient.

L’entraîneur du Tennessee Mike Vrabel, un autre point d’ancrage de ces défenses en tant que secondeur, a vu la valeur lorsqu’il a rejoint les Patriots en tant qu’agent libre la même année que Seymour a été repêché.

« J’étais dans ma cinquième année, mais je n’avais vraiment pas fait grand-chose dans la ligue. Nous commencions donc en quelque sorte dans la NFL pour la première fois », a déclaré Vrabel. «Je me souviens juste de sa taille, de sa longueur, de sa puissance. C’était un joueur intelligent qui pouvait reconnaître les choses, disait: “Hé, faisons ça.” J’ai dit: ‘OK, ouais, c’est une excellente idée.’

Si intelligent qu’il pouvait ignorer ses devoirs ? Seymour le pensait quand il était recrue et le coordinateur défensif Romeo Crennel a donné à tous les joueurs de première année quelque chose à étudier du jour au lendemain.

Seymour a ignoré des affectations similaires à Georgia et a pensé qu’il pourrait faire la même chose chez les pros. Jusqu’à ce que Crennel l’appelle le lendemain.

“Il m’en a déchiré un nouveau ce jour-là devant toutes les autres recrues”, a déclaré Seymour. «Et j’étais le gars du premier tour. Je pense donc qu’avec lui me déchirant devant tous les autres choix de repêchage, cela a vraiment donné le ton à tout le monde en termes d’attentes. J’ai en quelque sorte réalisé que, ‘OK, je pense que je dois étudier quand j’arrive dans la ligue.’

Le faux pas n’a pas ralenti le chemin de Seymour pour devenir un leader au début de la dynastie de deux décennies de la Nouvelle-Angleterre. Il n’a pas pu apporter le même succès aux Raiders après un échange en 2009, mais l’héritage était suffisant pour un appel de Canton.

«Il a apporté un comportement. Il a apporté une attitude », a déclaré Vrabel. «Il a continué à pousser les gars, même en tant que jeune joueur, il a poussé les gars. Il avait la capacité et la confiance suffisantes pour pousser des gars qui en étaient peut-être à leur sixième ou septième année et il en était peut-être à sa deuxième ou troisième année.

AP Pro Football Writer Teresa M. Walker a contribué.

Schuyler Dixon, Associated Press