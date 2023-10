Les premiers téléphones du comté de Mercer utilisés pour le commerce du charbon, les potins et les urgences | Nouvelles

Bramwell a la particularité d’être la première communauté du comté de Mercer à disposer d’un service téléphonique. Le regretté historien Kyle McCormick a écrit : « La première ligne téléphonique du comté de Mercer a été construite en 1886, de Bramwell à Ingleside sur le Norfolk and Western Railway et via Princeton. »

La petite structure à ossature construite cette année-là pour abriter le nouveau bureau se dresse toujours aujourd’hui au bord de la rivière Bluestone.

Un standard à service complet a été installé et des opératrices ont été employées pour servir le secteur en plein essor lié au charbon, ainsi que les propriétaires privés. Les opérateurs travaillaient 24 heures sur 24 et, en 1910, un service téléphonique toute la nuit était disponible dans tous les champs houillers du sud de la Virginie occidentale et du sud-ouest de la Virginie.

Les responsables influents du charbon et des chemins de fer avaient besoin de cette nouvelle invention pour rester en contact avec les bailleurs de fonds de Philadelphie, de New York et de Washington. Les résidents locaux ont profité du service et ont fait installer des lignes téléphoniques chez eux.

Beaucoup étaient des lignes bipartites ou tripartites et tous les partis pouvaient être entendus en même temps. Les opérateurs ont occupé leur temps calme en « écoutant » des conversations privées ! Des parents gallois et italiens l’ont découvert et ont conversé dans leur langue maternelle. Rien n’était secret dans la petite ville. Les opérateurs téléphoniques savaient tout sur qui avait des bébés, qui avaient des liaisons et toutes les dernières affaires.

Les lignes de parti pourraient-elles être comparées à nos scanners de police d’aujourd’hui ?

La plus grande urgence du siècle à Bramwell s’est produite le 7 janvier 1910. Un incendie s’est déclaré dans la salle de billard de Smith & O’Connor sur Main Street vers 10 heures du matin et s’est propagé rapidement, les flammes se sont attisées par une journée venteuse et glaciale. Une communication rapide était essentielle pour appeler à l’aide à un moment aussi critique. Une jeune opératrice de téléphone est devenue l’héroïne légendaire de la catastrophe locale, en appelant les villes et les exploitations minières environnantes pour leur envoyer de l’aide. Les villes de Keystone et Pocahontas ont envoyé toutes leurs ressources mais ont été bloquées par le manque d’eau du réservoir de la ville, qui était faible en raison d’une sécheresse cette année-là. Lorsque l’approvisionnement en eau limité du réservoir fut épuisé, les sociétés charbonnières locales envoyèrent des centaines d’employés pomper l’eau de la rivière Bluestone. Malheureusement, les meilleurs efforts de tous les bénévoles n’ont pas pu contenir l’incendie dévastateur qui a brûlé 21 bâtiments, soit pratiquement tout le quartier des affaires de Bramwell à l’époque. Bramwell a reconstruit après l’incendie, en construisant des bâtiments en brique et en maçonnerie qui empêcheraient une répétition de l’conflagration de 1910.

Le bureau téléphonique est resté debout et utilisé jusque dans les années 1960. Pour les jeunes femmes en quête de travail et d’indépendance financière, être opératrice téléphonique répondait à ces besoins. Au moins une jeune opératrice a économisé l’argent qu’elle gagnait au bureau téléphonique pour fréquenter une école d’infirmières et a ensuite passé toute sa carrière d’adulte en tant qu’infirmière. Pour les femmes ayant des opportunités d’emploi limitées, le travail d’opératrice téléphonique a ouvert un nouveau monde de stabilité économique. Le bureau téléphonique de Bramwell fournissait un revenu aux femmes épargnant pour leurs études supérieures, ainsi qu’aux femmes qui élevaient une famille. Les opérateurs téléphoniques ont servi d’exemples de la manière dont les femmes peuvent répondre aux besoins importants de la communauté et des entreprises dans un monde moderne en constante évolution.