Les premiers teasers de Honor Magic Vs révèlent la prise en charge du stylet

Le nouveau smartphone Magic Vs fera partie d’une énorme annonce Honor où nous nous attendons également à voir la gamme Honor 80 et la nouvelle interface utilisateur Magic. Les séries de numéros ont déjà été présentées, et maintenant il est temps pour le pliable – Honor a publié deux teasers en partenariat avec Esquire, révélant la conception globale.

Le Honor Magic Vs conservera le facteur de forme et l’alignement de la caméra, mais nous aurons maintenant une option dorée sophistiquée et l’île de la caméra porte désormais l’inscription “Designed by Magic”. On peut également voir un crayon dans la main de l’actrice Sweet Li, ce qui signifie que Honor devrait présenter sa propre version d’un stylet pour les appareils intelligents – une première depuis que la marque est devenue indépendante.









Honorer la magie Vs

Le nouveau pliable aura également une charnière mise à jour mais nous avons dû vraiment regarder dans les images pour trouver les changements. En dehors de cela, ce sera à peu près le même que le Magic V – charnière verticale, écran intérieur pliable, un écran de couverture haut et fin, arrondi sur le côté droit.

En termes de spécifications, le Honor est susceptible d’être livré avec Snapdragon 8+ Gen 1, mais étant donné que nous sommes proches de l’annonce par Qualcomm de son nouveau produit phare, nous pourrions voir le SoC de nouvelle génération alimenter les Magic Vs. Puisque son prédécesseur n’a jamais échappé à la Chine, la grande question est de savoir si ce pliable arrivera à l’international.

La source (en chinois) | Passant par