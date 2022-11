Les premiers signes indiquent que la saison de la grippe de cette année est la pire depuis des années

Un rapport hebdomadaire publié vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ajoute des chiffres aux prévisions précédentes d’une saison grippale troublante.

La nombre d’hospitalisations signalées au 29 octobre a dépassé toutes les années récentes au cours de la même semaine remontant à la saison 2010-2011. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un décompte direct des cas, le nombre de personnes hospitalisées pour un virus tel que la grippe ou le COVID-19 reflète le fardeau des soins de santé d’une maladie et montre combien de personnes sont blessées.

Les experts ont averti, cependant, que cette saison pourrait produire plus de maladies grippales, sur la base de à quel point c’était mauvais en Australie — un pays où les virus de la grippe ont tendance à se développer d’ abord pendant la saison hivernale opposée avant de migrer vers l’ hémisphère nord .

“Il est difficile d’anticiper les tendances que nous verrons à chaque saison de la grippe, mais nous nous tournons généralement vers l’hémisphère sud pour trouver des indices”, a déclaré le Dr Brittany Mueller, médecin en médecine interne chez Atlantic Medical Group Primary Care. “L’Australie suit très attentivement ses cas de grippe, et nous savons que sa saison grippale a commencé plus tôt que d’habitude cette année et a enregistré un nombre élevé de cas.”

De plus, le port du masque et les précautions de santé publique que nous prenons depuis COVID-19[feminine] qui ont également entraîné historiquement bas les saisons de la grippe commencent à fondre. Et une autre maladie respiratoire connue pour ses effets sur les jeunes enfants et les bébés, infection par le virus respiratoire syncytial (VRS)provoque également des vagues de maladies.

“Maintenant que les gens sortent sans masque, voyagent beaucoup et ont à nouveau des vacances, vont au restaurant et aux services religieux, et retournent à l’école et au bureau, il y a plus d’opportunités pour les [flu] virus de circuler », a déclaré le Dr William Schaffner, directeur médical de la National Foundation for Infectious Diseases et professeur de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center de Nashville, dit à l’AARP.

Chaque année, les vaccins contre la grippe sont modifiés pour refléter au mieux les souches circulantes du virus, y compris les formules disponibles cette année. Et parce que le gros de la saison de la grippe aux États-Unis est probablement encore dans quelques mois, se faire vacciner maintenant vous offrira toujours une protection contre les maladies graves. Il existe également certaines options de traitement antiviral que vous devriez connaître, surtout si vous présentez un risque plus élevé de grippe grave ou de complications de la grippe.

Voici ce qu’il faut savoir.

Dois-je me faire vacciner contre la grippe?

Oui, la plupart des gens devraient. Le CDC a fait une recommandation universelle après la saison grippale 2010-11 que tout le monde (avec rares exceptions) devrait se faire vacciner contre la grippe. Il existe différents vaccins contre la grippe, selon votre âge et d’autres facteurs.

Et s’il y a une chose que nous avons apprise de la pandémie de COVID-19 : ce qui pourrait être une semaine d’être mis hors service pour vous pourrait être un séjour à l’hôpital ou pire pour quelqu’un d’autre qui attrape la grippe. Se faire vacciner minimise votre risque de maladie gravemais peut également réduire votre risque de transmettre la grippe à d’autres.

Quels sont les traitements contre la grippe ? Qui est à haut risque ?

La plupart des gens qui attrapent la grippe récupérer à la maison et peut gérer les symptômes en restant hydraté, en se reposant et en prenant des médicaments, si nécessaire. Mais d’autres sont plus susceptibles de contracter une maladie grave ou complications de la grippe – en particulier les personnes âgées de 65 ans et plus, les très jeunes enfants de moins de 5 ans et les personnes immunodéprimées ou ayant un problème de santé sous-jacent.

Il y a quatre antiviraux approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis pour traiter la grippe cette saison : phosphate d’oseltamivir (nom commercial Tamiflu), zanamivir (Relenza), peramivir (Rapivab) et baloxavir marboxil (nom commercial Xofluza). Ils ont des schémas thérapeutiques différents et sont approuvés pour différents groupes d’âge, mais si vous ou votre enfant présentez un risque élevé de complications de la grippe, vous devez contacter votre médecin dès que vous développez des symptômes de la grippe ou que vous pensez avoir été exposé, car les antiviraux semblent mieux fonctionner plus tôt ils sont commencés – spécifiquement deux jours depuis le début des symptômes, D’après le CDC. Les personnes en bonne santé susceptibles de développer un cas de grippe plus bénin peuvent également prendre un antiviral, mais ces traitements sont spécifiquement recommandés par le CDC pour les personnes à risque plus élevé.

Si vous vous inquiétez de votre risque de complications de la grippe ou si vous pensez être plus à risque, contactez votre médecin. Mais voici quelques groupes de personnes à haut risque des complications de la grippe et qui devrait contacter leur médecin pour un traitement supplémentaire, selon le CDC :

Adultes plus âgés (habituellement 65 ans et plus)

Enfants de moins de 5 ans (les enfants et les bébés de moins de 2 ans sont les plus à risque)

Les femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher

Les personnes qui vivent dans des maisons de retraite

Les personnes atteintes de maladies pulmonaires ou cardiaques, y compris l’asthme, la MPOC et les maladies cardiaques

Les personnes atteintes de troubles rénaux, hépatiques ou sanguins, y compris la drépanocytose

Ceux qui ont des troubles métaboliques

Les personnes atteintes de diabète ou de troubles endocriniens

Personnes atteintes de troubles neurologiques ou neurodéveloppementaux

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli

Les personnes de certaines races et cultures sont également plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de la grippe. Les peuples autochtones sont à risque plus élevé de complications grippalesqui comprend la pneumonie et la bronchite, selon le CDC.

Quel âge faut-il avoir pour se faire vacciner contre la grippe ?

Les bébés dès l’âge de 6 mois (et tous les plus âgés) peuvent se faire vacciner contre la grippe. Les Centers for Disease Control and Prevention et le Académie américaine de pédiatrie dire qu’il est sûr de se faire vacciner contre la grippe en même temps que le vaccin COVID-19, qui comprend désormais le nouveau booster COVID-19.

Notez que bien qu’il soit sûr de recevoir les deux vaccins en même temps, vous pourriez être plus susceptible de ressentir des effets secondaires légers et temporaires du vaccin comme des douleurs musculaires si vous recevez à la fois le vaccin COVID-19 et le vaccin contre la grippe en même temps, une étude a trouvé.

Frank Grittke/Getty Images



Quel vaccin contre la grippe dois-je recevoir ?

Le vaccin contre la grippe que vous recevrez dépendra très probablement de votre âge. Des vaccins spécifiques à dose plus élevée sont recommandés pour les adultes de 65 ans et plus, qui peuvent avoir besoin d’une augmentation supplémentaire de leur immunité. Tous les vaccins contre la grippe disponibles cette année sont quadrivalents, ce qui signifie qu’ils sont conçus pour protéger contre quatre virus grippaux différents.

Il y a quelques différents types de vaccins contre la grippey compris les vaccins antigrippaux à dose standard pour les adultes de moins de 65 ans, les vaccins nasaux contenant des versions vivantes mais affaiblies du virus de la grippe pour les personnes âgées de 2 à 49 ans et des formules plus fortes destinées aux personnes âgées.

Le CDC n’a pas de recommandation spécifique pour la plupart des personnes de moins de 65 ans. Mais il pourrait y avoir des considérations ou des conseils particuliers pour d’autres adultes, y compris les femmes enceintes, celles qui ont des antécédents de Le syndrome de Guillain Barre et les personnes qui ont eu une réaction allergique grave à un vaccin dans le passé, selon Mueller.

Si vous avez plus de 65 ans : Le CDC vous recommande de recevoir soit Vaccin quadrivalent à haute dose Fluzone, Vaccin grippal recombinant Flublok Quadrivalent ou Fluad Vaccin antigrippal quadrivalent avec adjuvant, si possible. Il a été démontré que ces vaccins antigrippaux provoquent une réponse immunitaire plus robuste chez les personnes âgées.

Quand se faire vacciner contre la grippe

Le CDC recommande la plupart des gens l’obtiennent en septembre ou octobre, mais en recevoir un après octobre sera probablement encore efficace pour vous protéger avant le pic de la saison de la grippe, qui est généralement commence à culminer vers décembre et va en mars.

“Il faut environ deux semaines pour développer les anticorps, qui dureront environ six mois”, a déclaré Mueller. “Cela nous fera traverser la plupart des mois d’hiver lorsque la grippe a tendance à être répandue dans l’hémisphère nord.”

Où se faire vacciner contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe est différente de la campagne des vaccins contre la COVID-19, qui sont gratuits pour tous car ils ont été payés par le gouvernement fédéral et stratégiquement disponibles via un site de recherche de vaccins.

Mais vous devriez toujours pouvoir trouver un vaccin contre la grippe relativement facilement. Si vous avez un médecin traitant, vous pouvez en obtenir un dans son cabinet. Si vous n’avez pas de fournisseur de soins de santé, vous pouvez appeler une pharmacie ou une clinique de santé près de chez vous pour voir s’il y en a de disponible. Ils pourraient vous demander votre âge pour voir s’ils ont le vaccin recommandé en stock pour vous.

Notez que lorsque vous voyez une publicité “vaccin gratuit contre la grippe” dans une pharmacie comme celui-ci, cela signifie généralement gratuit pour la plupart des régimes d’assurance. Si vous avez une assurance maladie (y compris Medicaid), vous devriez pouvoir trouver un vaccin contre la grippe gratuit ou à prix réduit. Cependant, si vous décidez de prendre rendez-vous chez le médecin, la visite au bureau pourrait représenter une dépense supplémentaire, même si le vaccin contre la grippe était gratuit.

Combien coûte un vaccin contre la grippe sans assurance ?

Si vous n’êtes pas du tout assuré, vous pourrez peut-être toujours vous faire vacciner gratuitement contre la grippe auprès de votre service de santé local ou dans une clinique communautaire, qui organisent souvent des événements contextuels au début de la saison de la grippe. Vous pouvez également payer de votre poche chez un médecin ou une pharmacie – le coût de l’injection elle-même varie généralement de 20 $ à 75 $.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.