Les premiers signes avant-coureurs d’une maladie auto-immune pendant le sommeil

Selon une nouvelle étude, les cauchemars et les hallucinations pourraient être des signes précoces de maladies auto-immunes comme le lupus, améliorant potentiellement le diagnostic et le traitement précoces.

Une augmentation des cauchemars et des hallucinations – ou « cauchemars » – pourrait indiquer le début de maladies auto-immunes telles que le lupus. C’est ce que révèle une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et du King’s College de Londres.

Ils soulignent l’importance de reconnaître ces symptômes de santé mentale et neurologiques comme des signes avant-coureurs d’une « poussée » imminente, une phase au cours de laquelle la maladie s’intensifie temporairement.

Étude sur les symptômes du lupus et de la santé mentale

Dans une étude publiée dans eMédecineClinique Aujourd’hui (20 mai), les chercheurs ont interrogé 676 personnes vivant avec le lupus et 400 cliniciens, et ont également mené des entretiens détaillés avec 69 personnes vivant avec des maladies rhumatismales auto-immunes systémiques (y compris le lupus) et 50 cliniciens. Le lupus est une maladie inflammatoire auto-immune connue pour ses effets sur de nombreux organes, dont le cerveau.

Dans l’étude, l’équipe a également interrogé les patients sur le timing de 29 symptômes neurologiques et mentaux (tels que la dépression, les hallucinations et la perte d’équilibre). Lors des entretiens, il a également été demandé aux patients s’ils pouvaient énumérer l’ordre dans lequel les symptômes apparaissaient habituellement lorsque leur maladie éclatait.

Modèles de cauchemars et d’hallucinations

L’un des symptômes les plus fréquemment rapportés était un sommeil de rêve perturbé, ressenti par trois patients sur cinq, dont un tiers ont signalé que ce symptôme apparaissait plus d’un an avant l’apparition de la maladie lupique.

Un peu moins d’un patient sur quatre a signalé des hallucinations, bien que pour 85 % d’entre eux, les symptômes ne soient apparus qu’au début de la maladie ou plus tard. Cependant, lorsque les chercheurs ont interrogé les patients, ils ont constaté que trois patients sur cinq atteints de lupus et un sur trois souffrant d’autres affections liées à la rhumatologie rapportaient un sommeil de rêve de plus en plus perturbé – généralement des cauchemars vifs et pénibles – juste avant leurs hallucinations. Ces cauchemars étaient souvent vifs et pénibles, impliquant d’être attaqué, piégé, écrasé ou tombé.

Points de vue des patients et terminologie

Un patient irlandais a décrit ses cauchemars comme suit : « Horribles, comme des meurtres, comme de la peau qui se détache des gens, horribles… Je pense que c’est comme quand je suis submergé, ce qui pourrait être dû au fait que le lupus est grave… Donc je pense que plus mon corps est stressé. alors plus le rêve serait vif et mauvais.

Les enquêteurs de l’étude ont constaté que l’utilisation du terme « cauchemars » pour parler d’hallucinations conduisait souvent à un moment « d’ampoule » pour les patients, et ils ont estimé que c’était un mot moins effrayant et stigmatisé.

Un patient d’Angleterre a déclaré : «[When] tu as dit ce mot cauchemar et dès que tu as dit que ça avait un sens, ce n’est pas nécessairement effrayant, c’est comme si tu avais fait un rêve et pourtant tu es assis éveillé dans le jardin… Je vois des choses différentes, c’est comme J’en sors et c’est comme quand tu te réveilles et que tu ne te souviens plus de ton rêve et que tu es là mais tu n’es pas là… c’est comme si tu te sentais vraiment désorienté, la chose la plus proche à laquelle je puisse penser c’est que je me sens comme Je suis Alice au pays des merveilles.

Implications cliniques et orientations futures

Les patients souffrant d’hallucinations étaient réticents à partager leurs expériences, et de nombreux spécialistes ont déclaré qu’ils n’avaient jamais considéré les cauchemars et les hallucinations comme étant liés aux poussées de maladie. La plupart ont déclaré qu’ils parleraient à leurs patients des cauchemars et des hallucinations à l’avenir, convenant que la reconnaissance de ces premiers symptômes de poussée peut fournir un « système d’alerte précoce » leur permettant d’améliorer les soins et même de réduire les délais en clinique en évitant les poussées à un stade plus précoce.

L’auteur principal, le Dr Melanie Sloan du Département de santé publique et de soins primaires de l’Université de Cambridge, a déclaré : « Il est important que les cliniciens parlent à leurs patients de ces types de symptômes et prennent le temps d’écrire la progression individuelle des symptômes de chaque patient. Les patients savent souvent quels symptômes sont un mauvais signe que leur maladie est sur le point de s’aggraver, mais les patients et les médecins peuvent être réticents à discuter de problèmes de santé mentale et neurologiques, en particulier s’ils ne réalisent pas que ceux-ci peuvent faire partie des maladies auto-immunes. »

Preuves liant les symptômes neuropsychiatriques et l’activité de la maladie

L’auteur principal de l’étude, le professeur David D’Cruz du Kings College de Londres, a déclaré : « Pendant de nombreuses années, j’ai discuté des cauchemars avec mes patients atteints de lupus et j’ai pensé qu’il y avait un lien avec l’activité de leur maladie. Cette recherche en fournit la preuve, et nous encourageons fortement davantage de médecins à poser des questions sur les cauchemars et autres symptômes neuropsychiatriques – considérés comme inhabituels, mais en réalité très courants dans l’auto-immunité systémique – pour nous aider à détecter plus tôt les poussées de maladie.

L’importance de reconnaître ces symptômes a été soulignée par des rapports selon lesquels certains patients avaient initialement été mal diagnostiqués ou même hospitalisés avec un épisode psychotique et/ou des idées suicidaires, qui ne se sont révélés que plus tard comme le premier signe de leur maladie auto-immune.

Un patient écossais a déclaré : « À 18 ans, on m’a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite, puis 6 mois plus tard, un lupus à 19 ans. [borderline personality disorder] J’ai été maîtrisé et mon lupus a été maîtrisé en 6 mois.

Une infirmière écossaise a déclaré : « Je les ai vus admis pour un épisode de psychose et le lupus n’est pas dépisté jusqu’à ce que quelqu’un dise ‘oh, je me demande si ça pourrait être le lupus’… mais cela a pris plusieurs mois et c’était très difficile… surtout avec des jeunes femmes et on en apprend davantage que c’est ainsi que le lupus affecte certaines personnes et que ce ne sont pas des médicaments antipsychotiques dont elles ont besoin, c’est comme beaucoup de stéroïdes.

Remarques finales sur le sommeil et les maladies auto-immunes

Le professeur Guy Leschziner, auteur de l’étude et neurologue à l’hôpital Guys et St Thomas, et auteur de The Secret World of Sleep, a déclaré : « Nous sommes conscients depuis longtemps que des altérations du rêve peuvent signifier des changements dans la santé physique, neurologique et mentale. et peuvent parfois être des indicateurs précoces de maladie. Cependant, c’est la première preuve que les cauchemars peuvent également nous aider à surveiller une maladie auto-immune aussi grave que le lupus, et c’est une indication importante pour les patients et les cliniciens que les symptômes du sommeil peuvent nous informer d’une rechute imminente.

Référence : « Prodromes neuropsychiatriques et timing des symptômes en relation avec l’apparition de la maladie et/ou les poussées dans le LED : résultats de l’étude internationale INSPIRE à méthodes mixtes » 20 mai 2024, ECliniqueMédecine.

DOI : 10.1016/j.eclinm.2024.102634

La recherche a été financée par The Lupus Trust et fait partie du projet INSPIRE (jeenquêter Neuropsychiatrique Ssymptôme P.la pertinence et jeavoir un impact sur R.patient en hématologie Eexpériences).