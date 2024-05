Les premiers secours depuis la jetée américaine à Gaza sont parvenus aux Palestiniens, selon l’ONU

WASHINGTON (AP) — Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré mercredi avoir distribué à Gaza ces derniers jours un « nombre limité » de biscuits à haute teneur énergétique arrivés d’une jetée construite par les États-Unis, les premiers secours de la nouvelle route maritime humanitaire. obtenir entre les mains des Palestiniens dans le besoin.

Le petit nombre de biscuits faisait partie des premières expéditions déchargées du quai vendredi, a déclaré le porte-parole du PAM, Steve Taravella. L’Agence américaine pour le développement international a déclaré à l’Associated Press qu’un total de 41 camions chargés d’aide depuis le quai de plus de 320 millions de dollars ont atteint les organisations humanitaires à Gaza.

« L’aide afflue » depuis la jetée, a déclaré mercredi aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en réponse aux questions sur l’arrivée de l’aide. lancement difficile des livraisons d’aide du projet maritime. « Cela ne circule pas à un rythme qui ne satisfasse aucun d’entre nous. »

Le porte-parole du Pentagone, le major-général Patrick Ryder, a déclaré mardi aux journalistes qu’il ne pensait pas qu’aucune aide provenant de la jetée n’ait encore atteint la population de Gaza. Sullivan a déclaré un jour plus tard qu’une certaine aide avait été fournie « spécifiquement aux Palestiniens qui en ont besoin ».

Les responsables américains espèrent que la jetée, à sa capacité maximale, pourra acheminer l’équivalent de 150 camions d’aide à Gaza chaque jour. Cela ne représente qu’une fraction des 600 camions de nourriture, de traitements nutritionnels d’urgence et d’autres fournitures qui, selon l’USAID, sont nécessaires chaque jour pour ramener les gens à Gaza depuis le début de la famine et répondre à la crise humanitaire provoquée par la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis sept mois.

Les restrictions israéliennes sur les passages terrestres et la recrudescence des combats ont réduit les livraisons de nourriture et de carburant à Gaza aux niveaux les plus bas depuis les premiers mois de la guerre, affirment des responsables internationaux. Prise de pouvoir par Israël Ce mois-ci, le passage de la frontière de Rafah, un point de transit clé pour le carburant et les fournitures destinées à Gaza, a contribué à amener les opérations d’aide au bord de l’effondrement, selon l’ONU et les organisations humanitaires.

Les 2,3 millions d’habitants de Gaza ont du mal à obtenir de la nourriture, selon des groupes humanitaires, les chefs du PAM et de l’USAID ayant déclaré la famine a commencé dans le nord de Gaza.

Le Projet de jetée aux États-Unis Le projet d’acheminer de l’aide à Gaza via la mer Méditerranée a connu un lancement difficile, avec des groupes de personnes ayant dépassé un convoi samedi et emporté la plupart des fournitures et un homme dans la foule qui a été abattu dans des circonstances encore inexpliquées.

Le chaos de samedi a forcé la suspension des convois humanitaires depuis la jetée pendant deux jours. Shada Moghraby, porte-parole du PAM auprès de l’ONU, a déclaré que des camions transportant de l’aide depuis le quai étaient arrivés à un entrepôt de l’ONU mardi et mercredi, mais on ne sait pas exactement combien.

Le PAM avait averti cette semaine que le projet américain pourrait échouer à moins que les autorités israéliennes n’accordent leur autorisation et leur coopération pour des routes terrestres alternatives et une meilleure sécurité.

Les responsables humanitaires et les États-Unis affirment que la route maritime ne remplace pas l’acheminement de l’aide par voie terrestre, et ils ont appelé à plusieurs reprises Israël à autoriser un flux important et constant de camions via les points d’entrée et à garantir que les travailleurs humanitaires soient à l’abri de l’armée israélienne.

Israël insiste sur le fait qu’il n’impose aucune restriction sur le nombre de camions entrant à Gaza et a blâmé « le manque de capacités logistiques et le manque de main-d’œuvre » parmi les groupes humanitaires. Mais les opérations militaires israéliennes rendent très difficile la récupération de l’aide par les groupes.

