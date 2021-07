Les premiers rendez-vous et appels téléphoniques à des étrangers parmi les situations les plus stressantes de la vie, révèle une étude

Les PREMIERS rendez-vous et les appels téléphoniques à des étrangers sont parmi les situations les plus stressantes de la vie, révèle la recherche.

D’autres choses susceptibles de stresser les Britanniques incluent les inquiétudes concernant le fait de déranger un ami, un désaccord avec un partenaire ou des problèmes familiaux.

Certains d’entre nous détestent téléphoner à un étranger, une nouvelle enquête a révélé Crédit : Getty

Aimer accidentellement l’ancienne photo de quelqu’un sur les réseaux sociaux est une autre grande préoccupation, selon les résultats.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes britanniques a révélé que les délais de travail, le fait de rencontrer un ex-partenaire et d’oublier quelque chose d’important sont d’autres choses qui causent une détresse inutile.

Ils font partie du top 30 des situations les plus stressantes de la vie, selon de nouvelles recherches, avec les premiers rendez-vous, les présentations de travail et les appels téléphoniques à des inconnus.

Mais être en retard à quelque chose comme un rendez-vous ou une réunion s’est avéré plus traumatisant que d’avoir un entretien d’embauche.

L’argent et la santé sont en tête de liste des préoccupations, tandis que d’autres se sentent tendus lorsque des délais serrés arrivent, ils doivent voir des gens après le verrouillage de Covid.

Mais près de la moitié des personnes interrogées par OnePoll ont déclaré que leur stress était causé par de nombreuses petites choses plutôt que par une grande chose.

ÉVITER LE STRESS

Près des trois quarts éviteront les situations stressantes (72 %), tandis que la moitié les repousseront délibérément s’ils se sentent déjà anxieux.

Il est apparu que le stress se manifeste de plusieurs manières, avec plus de la moitié des adultes devenant plus irritables et 54 % se sentant déprimés.

Le manque de sommeil (45 %) et la difficulté à se concentrer (36 %) sont d’autres effets secondaires du stress.

Et les deux tiers admettent que leur peau souffre, soit en développant une peau à problèmes, soit en se desséchant.

Selon la recherche, les stratégies courantes pour lutter contre le stress incluent la lecture d’un livre, le jardinage, en parler à des amis ou à la famille ou passer du temps avec un animal de compagnie.

D’autres techniques consistent à dire non aux choses, à la pleine conscience – et même au sexe.

Cependant, seulement un quart a admis manger des aliments plus sains pour faire face aux périodes intenses, car deux sur cinq sont plus susceptibles de manger de la restauration rapide à la place.

Mais lorsque l’inquiétude se fait sentir, 31 % des personnes qui souffrent de problèmes de peau pensent qu’elles ont l’air plus fatiguées.

Les trois quarts se sentiront alors encore plus mal à cause de leur peau irritée, même si une personne sur quatre cessera de s’en occuper pendant ces périodes.

Le cerveau déclenche la libération d’adrénaline et de cortisol, deux hormones importantes du stress Dr Gaby Prinsloo

En plus des effets immédiats sur notre bien-être et notre humeur, le stress à long terme altère généralement la santé globale, lié à une immunité affaiblie, un mauvais contrôle hormonal et un vieillissement accéléré.

Le Dr Gaby Prinsloo, directeur médical de l’Institut international de lutte contre le vieillissement (iiaa), a déclaré : « Lorsque nous sommes stressés, le cerveau déclenche la libération d’adrénaline et de cortisol, deux hormones de stress importantes, dans le corps.

« Les hormones du stress agissent directement sur la peau pour modifier la croissance des cellules de la peau, augmenter la production de sébum, augmenter l’inflammation et altérer l’immunité. »

Le Dr Gaby recommande des pratiques relaxantes avant de dormir, des exercices réguliers pour augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau, une alimentation équilibrée et des exercices de respiration, parmi les premières étapes pour réduire la sensation de stress.

Elle a ajouté: « Un plan de soins de la peau complet peut améliorer la peau stressée, mais atténuer le stress en général est vital pour le bien-être. »

Lorraine Perretta, responsable de la nutrition chez Advanced Nutrition Programme de la marque de suppléments de soins de la peau, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Le stress peut être à la fois angoissant, épuisant et motivant.

« Nous avons assisté à une augmentation rapide des « micro-stresseurs » au cours des dernières années et une chose est très claire : ils ont un impact sur nous tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

« Le stress peut affecter notre santé en provoquant des problèmes d’estomac et de l’insomnie, mais aussi en provoquant des problèmes de peau, tels que la sécheresse et l’hyperpigmentation. »