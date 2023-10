Les premiers prix de distinction du Fonds pour les entrepreneurs mettent en valeur l’excellence en affaires – Brainerd Dispatch

DULUTH — Le Fonds des entrepreneurs, un catalyseur de la croissance des entreprises régionales, devrait honorer des entreprises exceptionnelles et célébrer la réussite économique dans la région du nord du Minnesota et du Wisconsin lors de la toute première remise des prix de distinction du Fonds des entrepreneurs.

Les chefs d’entreprise de la région des Lacs font partie des personnes honorées.

L’événement aura lieu de 16 h à 20 h le mercredi 25 octobre au Duluth Entertainment Convention Center – Paulucci Hall.

Les prix de distinction du Fonds Entrepreneur mettront en lumière des entreprises qui illustrent l’excellence entrepreneuriale et jouent un rôle central dans la croissance économique régionale. Cet événement unique sera l’occasion d’être témoin de la diversité des entreprises qui ont fait du nord du Minnesota et du Wisconsin une région florissante et prospère au sein de la zone de service de 29 comtés d’Entrepreneur Fund.

La soirée promet un aperçu exclusif des coulisses de ces entreprises exceptionnelles, avec des discussions franches « derrière l’entreprise » avec les lauréats de la Distinction. Les participants découvriront leurs stratégies innovantes et la voie à suivre pour développer efficacement une petite entreprise.

Des opportunités de réseautage suivront, présentant une sélection soignée de plats et de boissons régionaux, favorisant les relations entre pairs entre les chefs d’entreprise locaux.

La grande finale sera la reconnaissance des lauréats pour leurs contributions significatives à l’économie régionale et un toast à un avenir meilleur et plus prospère.

« Les propriétaires de petites entreprises rendent nos communautés dynamiques et notre économie régionale résiliente. Les prix Distinction reconnaissent les entreprises qui se démarquent par leur excellence en affaires et par leurs contributions à notre région », a déclaré Shawn Wellnitz, PDG et président du Fonds Entrepreneur. « Au Fonds des Entrepreneurs, nous croyons qu’il est important de célébrer et d’amplifier l’impact positif de ces entreprises sur notre économie régionale.

Les lauréats 2023 et leurs distinctions

Syvantis Technologies, Janelle Riley — Transformation d’une entreprise de services locale en un fournisseur de solutions technologiques géré à l’échelle nationale avec une stratégie de croissance qui donne la priorité au développement des personnes et des capacités avant d’augmenter les ventes.

Bébé est à Broadway, Adelle Starin — Expansion sur un marché national en tant que détaillant d’équipements médicaux durables, expansion réussie des magasins et création d’un réseau national pour les mères.

Karine Woodman, comptable 24 heures sur 24 — Transformation d’une entreprise locale en un cabinet comptable national spécialisé dans le secteur de la construction.

A+ Jardin et aménagement paysager, Tabatha Beier — Innovation de la main-d’œuvre et qualité de l’emploi pour la croissance des entreprises.

Compresseur arctique, Steve Potter — Croissance et envergure d’une entreprise familiale.

Duluth Grill, Tom Hanson — Développement d’une culture d’employé positive et engageante; croissance du leadership interne et durabilité de la gestion.

Fabrication Lamppa, Garrett Lamppa — Croissance d’une entreprise manufacturière familiale avec un engagement envers la main-d’œuvre et des emplois de qualité sur l’Iron Range.

Brasserie Rapids, Bill Martinetto — Exploiter les talents locaux pour le dynamisme de la communauté et l’expansion globale des entreprises.

SCS Intérieurs, Mike Hudyma — Croissance et envergure d’un petit atelier de rembourrage à un fabricant de classe mondiale.

Magasin Tongue and Groove, Ann et Kyle Anderson — Échelle réussie d’une start-up à une entreprise manufacturière robuste qui dessert désormais un marché national

Les Prix de distinction du Fonds Entrepreneur sont ouverts au public et accueillent les propriétaires d’entreprises locales, les aspirants entrepreneurs, les leaders communautaires et les partenaires de développement économique qui contribuent au succès des entreprises de notre région.

Les billets sont en vente dès maintenant à

www.efund.org/awards

.

À propos du Fonds des Entrepreneurs

L’Entrepreneur Fund est une organisation à but non lucratif dédiée à l’autonomisation des entreprises et à la promotion de la croissance et de la réussite économiques au Minnesota et dans le nord du Wisconsin. Depuis plus de 30 ans, notre équipe se consacre à fournir des capitaux accessibles et des conseils stratégiques aux entrepreneurs alors qu’ils créent et développent des entreprises prospères, des communautés prospères et une économie régionale diversifiée. Apprenez-en davantage sur

www.efund.org

.