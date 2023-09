Les premiers policiers sur les lieux témoignent au procès d’un homme accusé du meurtre d’une famille musulmane à London, en Ontario

Seulement 12 changements dans sa carrière de policier, Const. Mike Olszowy a été dépêché à l’intersection de Hyde Park Road et de South Carriage Road à London, en Ontario, le 6 juin 2021, où une famille musulmane avait été heurtée par une camionnette noire.

« L’appel concernait un véhicule qui avait heurté un piéton », a déclaré Olszowy jeudi au jury de la Cour supérieure de Windsor lors du procès pour meurtre de Nathaniel Veltman. « En répondant à l’appel, nous avons appris qu’il y avait peut-être plus d’une victime et que le conducteur avait décollé. »

Veltman, 22 ans, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que d’accusations de terrorisme associées. Il a plaidé non coupable.

« J’ai immédiatement remarqué un policier s’occupant d’une victime au milieu des voies en direction sud de Hyde Park Road », a déclaré l’agent de formation d’Olszowy, Const. Brock Dease, l’a déclaré au tribunal jeudi. « Je suis sorti de mon véhicule et j’ai vu une femme allongée face contre terre, immobile. »

Cinq membres de la famille Afzaal se promenaient le soir du 6 juin 2021, lorsqu’ils ont été heurtés par le camion de l’accusé. Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

Scène chaotique sur le lieu de l’accident

Le procès a été déplacé de London, en Ontario, à Windsor, en Ontario. Les raisons de cette décision sont couvertes par une interdiction de publication.

Olszowy s’était précipité sur les lieux dans son véhicule de patrouille avec Dease, qui le surveillait parce qu’il était si tôt dans sa carrière.

Lors de son témoignage jeudi, la voix de Dease s’est brisée alors qu’il racontait les blessures qu’il avait vues sur Talat Afzaal, le membre le plus âgé de la famille. Elle n’a pas réagi sur la scène chaotique avec plusieurs victimes de l’accident, des gens essayant de les aider et d’autres qui regardaient.

Les passants « criaient et hurlaient » pour qu’il aide une autre victime, le survivant de neuf ans, qui était conscient, pleurait et posait des questions, a témoigné Dease.

Dease s’est également occupé de la sœur adolescente du garçon, qui bougeait la tête. Le tribunal a précédemment appris que Yumnah Afzaal avait été transportée d’urgence à l’hôpital avec des signes vitaux, mais que les efforts pour la réanimer avaient échoué.

Un policier interrogé sur l’état d’esprit de l’accusé

Plus tôt jeudi, le dét. Michah Bourdeau a conclu ses trois jours de témoignage et de contre-interrogatoire par l’avocat de la défense Christopher Hicks, qui lui a demandé à plusieurs reprises si l’état d’esprit de l’accusé préoccupait le policier lors de deux entrevues suivant son arrestation.

« Son comportement lors de la deuxième entrevue était sobre. Il était plus calme et plus sobre » que la nuit précédente, a déclaré Bourdeau.

L’officier a contesté les suggestions de la défense selon lesquelles les cellules de la prison sont délibérément maintenues froides et la nourriture et les boissons sont refusées pour inciter les suspects à parler davantage.

« Il n’y a aucun protocole visant à accroître la vulnérabilité d’une personne, aucune supercherie, aucune intention de profiter des gens », a déclaré Bourdeau.

Vendredi, une autre policière poursuivra son témoignage. Const. Patti Leavoy-Costa était l’un des nombreux policiers qui se sont rendus au parking du centre commercial Cherryhill la nuit des meurtres, où l’accusé a demandé à un chauffeur de taxi d’appeler la police et a finalement été arrêté.

Elle a commencé son témoignage jeudi, expliquant au jury ce qu’elle a vu, notamment une machette et un couteau dans la camionnette de l’accusé. Elle a également noté qu’il portait un casque de style militaire.

« Il était assez élevé », a-t-elle déclaré à propos de l’accusé, qui était fouillé par d’autres policiers après sa reddition. « Il était excité, criait continuellement et à un moment donné, il semblait sourire. »