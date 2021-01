L’administration Biden a déjà proposé une prolongation de cinq ans du dernier traité contraignant les arsenaux nucléaires américains et russes, a annoncé une enquête urgente sur une cyberattaque massive liée à la Russie et a exigé la libération de la principale figure de l’opposition russe, Alexey Navalny.

Pourquoi est-ce important: Ces trois étapes de la première semaine de Biden soulignent le défi auquel est confronté Vladimir Poutine – une intention autoritaire d’affaiblir les États-Unis et leurs alliances, avec lesquels il devra néanmoins s’engager sur des questions critiques.

« Nous allons opérer dans une bande assez étroite de possibilités pour traiter avec la Russie de Vladimir Poutine – de la très compétitive à la plutôt méchante adversaire », a déclaré à Axios le diplomate vétéran Bill Burns l’automne dernier avant d’être nommé à la tête de la CIA de Biden.

« Je pense qu’il sera très important d’être direct sur ce que nous ne tolérerons pas dans cette relation », a ajouté Burns, un ancien ambassadeur à Moscou. «Je pense aussi qu’il sera important – aussi contradictoire que cette relation puisse être ou soit susceptible de l’être – de préserver certaines rambardes.»

Entre les lignes: Cela explique la décision de Biden de demander la prolongation la plus longue possible du nouveau traité nucléaire START, qui devait expirer le 5 février.

Il était dans les limbes après que l’administration Trump ait repoussé la proposition de Poutine d’une prolongation nette et tenté de négocier un accord plus large.

L’équipe de Biden fait valoir qu’elle sera mieux en mesure de naviguer dans les principaux points de discorde avec la Russie si les plafonds nucléaires de New START restent en place.

Conduire l’actualité: En plus du piratage de SolarWinds sur les entreprises américaines et les agences fédérales, l’administration incluait déjà l’ingérence électorale de la Russie, la guerre en Ukraine, les primes présumées sur les troupes américaines en Afghanistan et les interventions dans les points chauds géopolitiques du monde entier.

Puis vint l’arrestation de Navalny, trois jours avant l’investiture de Biden, qui, selon l’ancien ambassadeur américain en Russie Michael McFaul, a tout l’étoffe de «la première crise de politique étrangère de Biden».

«Quel que soit le contenu de leurs documents de transition, c’est désormais une priorité pour eux», a-t-il déclaré à Axios.

Le candidat du secrétaire d’État Tony Blinken a donné un ton clair sur l’arrestation de Navalny lors de son audience de confirmation mardi dernier, en déclarant: «C’est extraordinaire à quel point Vladimir Poutine semble avoir peur d’un seul homme.

Lorsque quelque 3 000 manifestants dans 100 villes russes ont été arrêtés samedi pour avoir protesté contre la détention de Navalny, le département d’État a rapidement condamné les «tactiques dures» et a promis de «se tenir côte à côte avec nos alliés et partenaires pour la défense des droits humains».

La grande image: Alors que les récents prédécesseurs de Biden sont arrivés au pouvoir avec une branche d’olivier pour Poutine, les attentes sont désormais très faibles des deux côtés de la relation.

L’équipe de Biden a exclu une «réinitialisation» à la manière d’Obama. Pendant ce temps, le vice-ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Ryabkov, s’attend à des relations «profondément hostiles» avec les hauts responsables de Biden, dont certains qu’il a accusés de «russophobie».

Victoria Nuland, la diplomate belliciste de longue date nommée au troisième rôle du département d’État de Biden, devrait être une voix clé de la politique russe si elle est confirmée.

Pour l’instant, peu de canaux de communication sont ouverts. «Laissez de côté la politique – les mécanismes de la diplomatie entre les États-Unis et la Russie sont vraiment tombés en panne à l’époque de Trump», dit McFaul.

Que regarder: McFaul dit que les confrontations à venir avec Poutine sur des questions comme les droits de l’homme et la démocratie rendront « bien sûr » plus difficile la collaboration sur des questions clés, comme le contrôle des armements ou l’accord avec l’Iran.

Mais les domaines de coopération potentielle avec Poutine se sont déjà réduits à un tel point, dit-il, que « l’ordre du jour est beaucoup plus court et vous avez au Kremlin un interlocuteur beaucoup plus réticent. »

