Les premiers pandas géants d’Allemagne fêtent leur 4e anniversaire avec un gâteau avant leur voyage en Chine

Les premiers pandas géants nés en Allemagne ont célébré jeudi leur quatrième anniversaire alors que le zoo de Berlin s’apprête à les envoyer en Chine, un voyage retardé par la pandémie de COVID-19.

Pit et Paule, également connus sous les noms chinois Meng Xiang et Meng Yuan, sont une attraction vedette du zoo depuis leur naissance en 2019. Jeudi, les gardiens leur ont offert un gâteau glacé à base de pommes, de carottes et de betteraves, et une portion de neige en accompagnement.

Alors que la Chine a offert pendant des décennies aux nations amies sa mascotte non officielle dans le cadre d’une politique de « diplomatie du panda », le pays prête désormais des pandas aux zoos à des conditions commerciales. Les parents de Pit et Paule, Jiao Qing et Meng Meng, sont arrivés à Berlin en 2017.

Florian Sicks, le conservateur des mammifères du zoo, a déclaré que les jeunes pandas appartiennent à la Chine et à sa base de pandas de Chengdu, et les responsables espèrent que les deux pandas s’y rendront bientôt.

« En règle générale, cela se produit à l’âge de 2 ou 3 ans », a déclaré Sicks. « En raison de la pandémie, cela a été un peu retardé et ils fêtent maintenant leur quatrième anniversaire ici, ce dont nous sommes bien sûr très, très heureux. Mais pour le moment, nous supposons que ce sera probablement le dernier anniversaire des deux d’entre eux feront la fête ici à Berlin. »

Les pandas géants ont des difficultés à se reproduire et les naissances sont particulièrement bienvenues. Il y a environ 1 800 pandas vivant à l’état sauvage en Chine et quelques centaines en captivité dans le monde.