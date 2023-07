Les premiers mots de Molly Marsh à Zach stupéfait révélés après le retour de la bombe à Love Island à Casa Amor

Les premiers mots de MOLLY Marsh à un Zachariah Noble stupéfait ont été révélés après son retour explosif à Love Island.

Le Sun a révélé en exclusivité la semaine dernière que Molly entrerait dans l’histoire de la série en décrochant une place dans la programmation de Casa Amor après avoir été expulsée de la série.

Les premiers mots de Molly Marsh à un Zachariah Noble stupéfait ont été révélés[/caption] TVI

Les mâchoires frappent le sol alors que Molly se pavane dans la villa[/caption]

Son retour est diffusé ce soir alors qu’elle entre avec les nouvelles filles qui ont toutes pour mission de gagner une place dans la villa principale.

Les mâchoires frappent le sol alors que les gars, y compris Mitchel Taylor, qui a été le premier à être couplé avec Molly, se sont blottis autour d’un téléphone lorsqu’un message texte semble leur montrer Molly se pavanant dans la villa.

Sammy Root s’empresse de commenter: « Cette fille ressemble tellement à Molly. »

Les garçons sautent pour accueillir les nouveaux insulaires mais sont stupéfaits de voir Molly revenir. Mitch se tourne vers Zach alors qu’il halète : « Zach… qu’est-ce qui se passe… ? »

La dernière personne que les garçons s’attendaient à voir était Molly, mais il semble que son retour ait eu le plus grand impact sur l’ancienne flamme Zach, car il admet que son arrivée l’a pris au dépourvu et à court de mots.

Les deux s’étreignent maladroitement alors que Molly lui dit: « Je pense que nous devons parler, Zach. »

Suite à son arrivée inattendue, Zach emmène Molly pour discuter.

Molly dit : « Zach, Zach, Zach… Je suis vraiment confuse, je ne vais pas mentir. Quand je suis parti, nous n’avons pas eu l’occasion de parler beaucoup, n’est-ce pas ?

« Dès que je suis parti, tout ce que j’ai dit, c’est que j’attends, je l’attends et maintenant je suis tellement confus. Je me demande juste si tu as toujours pensé à moi ? Ou ne suis-je plus dans ton esprit ?

Il reste à voir si les anciennes flammes tenteront de raviver leur relation.

Lors de son premier tour à la villa, Molly est entrée dans un triangle amoureux avec Mitch et Zach, les deux se disputant pour elle.

L’actrice a également été au centre de pas mal de drames pendant son passage à la télé.

Les téléspectateurs ont fini par rapporter l’émission à la diffusion régulière de l’Ofcom après avoir suggéré que Jess Harding, 22 ans, et Ella Thomas, 23 ans, avaient « intimidé » Molly dans une scène lorsqu’elle s’est battue pour attirer l’attention de Zach contre la bombe Charlotte Sumner.

Après son arrivée inattendue, Zach emmène Molly pour discuter[/caption] TVI

L’actrice semble ravie de retrouver Sammy Root[/caption] TVI

L’actrice a été au centre d’un drame lors de son premier tour à la villa[/caption]