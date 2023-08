Les premiers mots de la mère de Lucy Letby alors que sa fille infirmière tueuse a été reconnue coupable d’être la pire tueuse de bébés de Grande-Bretagne

Les premiers mots de la mère de LUCY Letby alors que sa fille infirmière tueuse a été reconnue coupable d’être le pire tueur de bébés de Grande-Bretagne ont été révélés.

L’infirmière malade et tordue, 33 ans, a été reconnue coupable vendredi du meurtre de sept bébés – faisant d’elle le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne.

Le tueur de bébé malade et tordu a été reconnu coupable vendredi Crédit : La Méga Agence

Ses parents John et Susan ont assisté au procès tous les jours Crédit : PA

Letby a refusé de montrer son visage sur le banc des accusés le jour de sa condamnation 1 crédit

Ses crimes odieux ont été démasqués au cours d’un procès de près de 10 mois au cours duquel il a été révélé qu’elle avait également tenté de tuer six autres nouveau-nés.

Et lorsque le verdict a été lu, Letby était introuvable sur le banc des accusés après avoir refusé de quitter sa cellule.

Ses parents Susan, 63 ans, et John Letby, 77 ans, ont également échoué à se montrer en signe de « solidarité » pour leur fille.

Lorsque le tueur en série a été reconnu coupable, la mère de Letby est tombée dans les bras de son mari en lui disant : « Tu ne peux pas être sérieux ; cela ne peut pas être juste.

Lorsque les flics ont arrêté Letby à son domicile de Chester en 2018, Susan aurait également dit aux agents: « Je l’ai fait, prenez-moi à la place », alors qu’elle les suppliait de libérer Letby.

Le psychologue médico-légal, le Dr Sohom Das, a déclaré que le couple aurait été « aveuglé » par la condamnation de leur fille car « elle n’avait aucun antécédent criminel ».

Il a poursuivi en disant que Susan et John seraient désormais confrontés au « choc, à l’incrédulité et même au déni » – quelque chose qui s’est manifesté dans les derniers jours du procès gigantesque.

Le couple avait auparavant déménagé à Manchester depuis Hereford afin de pouvoir assister chaque jour au tribunal de la Couronne de Manchester pour le procès.

Les jurés ont eu un aperçu de la double vie de Letby alors que le meurtrier malade et tordu a perfectionné la façade d’une infirmière de banlieue normale.

Des photos de sa chambre, prises quelques heures seulement après son arrestation, montraient les murs couverts de citations encadrées ringardes telles que « Un rêve est un souhait que votre cœur fait », « Scintille partout où vous allez » et « Brille comme un diamant ».

Sa housse de couette papillon sur le lit défait était accompagnée de plusieurs peluches tandis que le cadre en métal était entouré de guirlandes lumineuses.

Deux livres posés sur sa table de chevet en bois blanc et marron étaient les mémoires d’un médecin sur le fait d’être dangereusement malade après une fausse couche, et Never Greener, un roman sur une jeune femme qui avait une liaison avec un homme marié.

Le tapis marron de Letby était couvert de bric-à-brac tandis que sa commode avait du mal à se fermer.

La pièce en désordre avait également des fleurs artificielles, une paire de béquilles derrière le miroir et une robe de chambre à pois gris et rose vif accrochée au dos de la porte.

Sa chambre, dans le mitoyen ordinaire, était bien loin des agissements perturbateurs de la femme qui y dormait.

Le règne de terreur d’un an de Letby a eu lieu à l’hôpital de la comtesse de Chester.

Décrit « maladroit » et « fun-loving » par ses amis, elle a même été photographiée en train de faire la fête tout au long de sa tuerie alors qu’elle cachait la sombre vérité.

Des clichés de ses boissons, de sa pole dance et de ses déguisements avec un sourire radieux ont distrait ses proches de son esprit tordu.

Et dans le but de masquer son mal, Letby a même fait un voyage sur l’île espagnole d’Ibiza.

Le jour où elle est retournée au travail après les vacances avec ses copains, elle a assassiné un triplé en lui injectant une dose mortelle d’air – lui infligeant un traumatisme au foie.

Elle est revenue à sa routine de commettre des crimes horribles instantanément et a même envoyé un message à un collègue disant qu’elle serait « probablement de retour dans [work] avec un bang lol ».

Letby a même été capturée en train de sourire sur une poule quelques heures seulement avant d’assassiner son premier bébé victime.

Le gouvernement a maintenant annoncé une enquête indépendante, qui verra les flics enquêter sur au moins 4 000 bébés dont Letby s’est occupé.

Malgré sa condamnation à l’issue d’un procès de neuf mois et de 22 jours de délibération du jury, l’un des copains de l’école de Letby refuse d’accepter qu’elle a fait quoi que ce soit de mal.

La femme trompée, nommée Dawn, a déclaré à BBC Panorama: « Je ne croirai jamais qu’elle est coupable » alors qu’elle se tient aux côtés du mal Letby.

Dans l’interview, Dawn a déclaré que le groupe d’amis de l’école secondaire Aylestone, à Hereford, soutenait l’infirmière.

Elle a dit: « Nous savons qu’elle n’aurait pas pu faire quoi que ce soit dont elle est accusée

« A moins que Lucy ne se retourne et dise « je suis coupable », je ne croirai jamais qu’elle est coupable.

« J’ai grandi avec Lucy et pas une seule chose que j’ai jamais vue ou dont j’ai été témoin de Lucy ne me laisserait croire un instant qu’elle est capable de faire ce dont elle est accusée.

« C’est l’accusation la plus décalée que vous puissiez porter contre Lucy.

« Pensez à votre ami doux et doux le plus gentil et pensez qu’il est accusé de faire du mal aux bébés. »

Cela survient après que la police a trouvé des preuves accablantes dans la maison jumelée de 180 000 £ de Letby à Chester lorsqu’elle a été appelée pour enquêter en 2017.

Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux Laissé par

L’infirmière avait griffonné des notes obsédantes dans des agendas et sur des post-it, dont un qui disait : « Je suis diabolique, j’ai fait ça ».

La note ajoutait : « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien pour m’occuper d’eux.

« Je suis une personne horrible.

« Je me hais. Il n’y a pas de mots. Je suis une personne horrible. Je paie chaque jour pour ça.

D’autres lisent : « Je panique, je n’aurai jamais d’enfants. Je ne mérite pas maman et papa. Le monde est mieux sans moi. J’ai fait ça, pourquoi moi.

Une note trouvée dans un sac poubelle noir dans son garage disait : « Personne ne saura jamais ce qui s’est passé et pourquoi. . . Je suis une erreur. »

Letby avait également écrit : « Je suis un problème pour ceux qui me connaissent. . . ce serait beaucoup mieux pour tout le monde si je m’en allais. Je veux juste être heureux. »

Il y en avait aussi qui portaient les messages « Tuez-moi » et « Aidez-moi » ainsi que les noms de certains des bébés qu’elle a assassinés.

Dans l’un, Letby a griffonné : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça.

« Personne ne comprendra ou n’appréciera jamais ce que c’est. »

Letby avait nié 22 infractions au total et était accusé d’avoir tué sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer dix autres.

Elle avait pleuré lorsque la première série de verdicts avait été rendue, mais avait refusé d’entrer dans le tribunal car l’affaire avait été close vendredi.

Les jurés n’ont pas réussi à se prononcer sur les six autres chefs de tentative de meurtre contre quatre bébés, provoquant la sortie de certaines familles.

Elle a été blanchie de deux chefs de tentative de meurtre contre deux bébés.

Le procureur a maintenant demandé 28 jours pour déterminer s’il y aura un nouveau procès.

MÈRE D’UN MONSTRE

Le monstre a utilisé de l’insuline et de l’air pour injecter des nouveau-nés tout en travaillant dans le service néonatal.

Les effondrements et les décès des enfants n’étaient pas des « tragédies naturelles » mais plutôt le travail horrible de « l’empoisonneur » Letby.

Au cours d’un procès gigantesque, les jurés ont appris que certains des nouveau-nés avaient été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Son règne de terreur a finalement été découvert après que le personnel s’est méfié de «l’augmentation significative» du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements «catastrophiques».

Letby s’est avéré être le « dénominateur commun » parmi les morts et les effondrements.

Entre 2015 et 2016, deux bébés de l’unité néonatale ont été intoxiqués « délibérément » à l’insuline, ce qui n’était « pas un accident ».

Certains des autres bébés ont été tués ou blessés lorsque de l’air ou du lait a été injecté dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Dans certains cas, Letby aurait fait jusqu’à trois tentatives avant de réussir à tuer certaines de ses victimes.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Letby sera condamné lundi.