Les premiers mots de la gagnante de I’m A Celeb Jill Scott à la fiancée Shelly révélés après la victoire de l’émission

Les premiers mots de JILL Scott à sa fiancée Shelly Unitt après avoir quitté la jungle I’m A Celebrity ont été révélés.

L’ancienne footballeuse a récemment été couronnée reine de la jungle, à sa grande surprise.

Mais les premiers mots de la star à sa fiancée ont maintenant été révélés dans le Coming Out Show qui est diffusé ce soir.

Lorsque la nouvelle de Queen of the Jungle a été annoncée pour la première fois, Shelly s’est exclamée: “J’ai juste hâte de la joindre et de lui faire un gros bisou.”

Mais Jill, 35 ans, a traversé le pont alors qu’elle portait la couronne de fleurs et tenait le sceptre en bois.

Cependant, elle ne pouvait pas croire qu’elle avait été couronnée gagnante de la série, alors qu’elle parlait à son partenaire pour la première fois en trois semaines.

Elle s’est exclamée : “Oh mon dieu, je suis tellement sous le choc.”

Une fois le spectacle terminé, le présentateur Declan Donnelly a adressé quelques mots d’encouragement au nouveau gagnant de la série.

L’animateur de 47 ans lui a dit: “Incroyable, c’est tellement bon, tu as été brillante tout du long.”

Alors que le couple montait dans la voiture pour se rendre à l’hôtel australien, Jill a commencé à avoir une envie surprise d’un café blanc plat, et elle a même demandé à leur chauffeur de s’arrêter en cours de route.





Dans la voiture, elle a déclaré: «Partir de trois semaines dans la jungle pour être dans un Hummer doré avec du Prosecco, un plat blanc et un muffin au bacon et au fromage.

“C’est comme deux mondes opposés, je ne pense pas que la vie puisse s’améliorer.”

Après le retour du couple au JW Marriott Gold Coast Resort and Spa, ils ont été accueillis dans le hall par ses camarades de camp.

Mais tout ce que Jill voulait faire, c’était se diriger vers la chambre d’hôtel où plonger, directement sur le lit d’hôtel en peluche.

Elle a déclaré : “Oh mon dieu, j’ai un oreiller, j’ai deux oreillers, trois oreillers.”

Shelly lui a ensuite montré un message que l’ancien finaliste de I’m A Celeb, Peter Andre, a laissé pour elle, qui a fait l’éloge de la star.

Cependant, Jill voulait revenir correctement dans le monde réel car elle a rapidement dit à sa fiancée: “J’ai définitivement besoin d’une douche, d’un bain et d’une douche.”

Elle a ajouté: “Je pense qu’il est temps de se débarrasser des caméras car cela ne fera pas une bonne télé.”

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! Le Coming Out Show est diffusé ce soir à 21h15 sur ITV1 et ITV Hub.

