Les premiers ministres se disent préoccupés – et confus – par les plans d’Ottawa pour l’avenir de la GRC

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré qu’elle et d’autres dirigeants provinciaux ignoraient les plans du gouvernement fédéral pour l’avenir de la GRC, malgré le fait qu’ils comptent sur la GRC pour assurer la sécurité de certaines parties de leurs provinces.

« Nous sommes très inquiets car rien n’indique ce que le plan du gouvernement fédéral va de l’avant », a déclaré mercredi Stefanson, président du Conseil de la fédération, alors que les premiers ministres terminaient trois jours de réunions à Winnipeg.

Comme de nombreuses provinces, le Manitoba utilise la GRC comme force de police provinciale dans le cadre d’un contrat de police. Les provinces et les territoires paient 70 % des coûts de la GRC et le gouvernement fédéral paie le reste.

Les contrats actuels doivent être renouvelés en 2032. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a lancé un examen du fonctionnement de cet arrangement.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, au centre, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, à droite, écoutent le discours du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, lors d’une conférence de presse après une réunion des premiers ministres de l’Ouest à Whistler, en Colombie-Britannique, le 27 juin 2023. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

« L’avenir dépendra en grande partie des conversations en cours que nous avons avec les provinces, les territoires et les municipalités », a déclaré Mendicino à CBC News en mai.

Mais la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith Smith, a déclaré qu’il n’y avait pas encore eu de discussions ouvertes.

« Ils semblent envoyer un message mitigé quant à savoir s’ils sont déterminés à maintenir la police contractuelle », a-t-elle déclaré aux journalistes mercredi.

« Il reste certaines provinces comme la nôtre, où nous élargissons nos shérifs en prévision du fait qu’ils ne voudront peut-être pas continuer à étendre le service. »

Le récent rapport sur la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada a lancé des appels radicaux à la réforme de la GRC et à l’examen du rôle de la GRC dans la police communautaire.

Certaines villes comme Surrey, en Colombie-Britannique, se demandent déjà si la GRC vaut la peine d’être conservée. Grande Prairie, Alb. envisage également de créer son propre service de police municipale.

Les provinces aux prises avec des postes vacants à la GRC

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que les premiers ministres avaient également discuté du grand nombre de postes vacants à la GRC à travers le pays.

« Nous avons des agents qui doivent travailler des quarts de travail prolongés qui sont de plus en plus tendus et stressés, puis qui partent en congé, ce qui aggrave le problème », a-t-il déclaré.

« Nous ne voyons pas de voie claire de la part du gouvernement fédéral pour pourvoir ces postes vacants. »

Cela donne presque l’impression que la force est réduite par attrition. – La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith

La GRC a constaté une baisse du nombre de candidats au cours des dernières années, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à assurer une police adéquate.

Le comité consultatif indépendant de la GRC a récemment rédigé un rapport avertissant que si la GRC n’attire pas plus de cadets, elle « aura encore plus de mal à respecter ses engagements en matière de prestation de services en vertu des ententes provinciales, territoriales et municipales sur les services de police ».

« J’ai été surpris d’entendre à quel point ils sont importants dans certaines des autres provinces. Cela donne presque l’impression que la force est réduite par attrition », a déclaré Smith.

« Si ce n’est pas l’intention, alors ils devraient être assez clairs sur ce que c’est. Parce que si c’est leur intention, alors les provinces qui comptent sur la GRC doivent développer d’autres services, doivent faire plus de formation… doivent faire plus recrutement. Et cela prend du temps pour faire tout cela.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré que les conversations du conseil au sujet de la GRC se déroulent dans un contexte d’augmentation de la criminalité.

« Il devient encore plus essentiel d’obtenir des éclaircissements non seulement sur l’avenir de la GRC, mais aussi sur les options que nous pourrions avoir collectivement dans chaque province », a-t-il déclaré.

« Le moment est donc important pour prendre une décision. »

Les premiers ministres ont également terminé leur conférence annuelle en invitant le premier ministre Justin Trudeau à les rencontrer pour discuter d’infrastructures.

Stefanson a déclaré que les provinces sont unies dans leur objectif de faire progresser les projets d’infrastructure dans les communautés et entre les juridictions, y compris les corridors commerciaux économiques nationaux.

« Cela va être absolument essentiel pour aller de l’avant, en veillant à ce que nous puissions acheminer nos marchandises vers les marchés », a-t-elle déclaré.