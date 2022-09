Les premiers ministres qui ont servi sous la reine Elizabeth II

En sept décennies sur le trône, la reine Elizabeth II a vu 15 premiers ministres britanniques aller et venir, de Winston Churchill à Margaret Thatcher en passant par Boris Johnson et Liz Truss.

Voici une liste des dirigeants qui ont servi sous elle et leurs années au pouvoir :

— Winston Churchill, 1951-1955. Lorsque le père d’Elizabeth est décédé en 1952, Churchill s’est d’abord plaint qu’elle n’était « qu’une enfant ». Mais en quelques jours, le leader aurait jailli sur elle: “Tous les gens du cinéma dans le monde, s’ils avaient parcouru le monde, n’auraient pas pu trouver quelqu’un d’aussi adapté au rôle.” Le couple a ensuite entretenu une relation étroite.

—Anthony Eden, 1955-1957. Eden a démissionné peu après la crise de Suez de 1956.

—Harold Macmillan, 1957-1963. Macmillan a un jour noté qu’Elizabeth “signifie être une reine et non une marionnette” et qu’elle avait “le cœur et l’estomac d’un homme”.

— Alec Douglas-Home, 1963-1964. Douglas-Home, qui était un ami de la famille de la mère de la reine, a servi pendant un peu moins d’un an.

— Harold Wilson, 1964-1970, puis 1974-76. Wilson, le premier Premier ministre travailliste sous le règne de la reine, aurait entretenu une relation détendue avec Elizabeth.

—Edward Heath, 1970-1974. Le chef conservateur a fait entrer la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne, prédécesseur de l’Union européenne.

—James Callaghan, 1976-1979. Les années de Callaghan au gouvernement ont été dominées par la récession économique et les problèmes avec les syndicats.

—Margaret Thatcher, 1979-1990. Thatcher était le Premier ministre le plus ancien d’Elizabeth, mais la relation entre les deux femmes a été largement rapportée comme glaciale.

— John Major, 1990-1997. Major a dit un jour : « On peut dire absolument n’importe quoi à la reine. Même des pensées que vous ne voulez peut-être pas partager avec votre Cabinet.

—Tony Blair, 1997-2007. Blair a été le premier Premier ministre à être né sous le règne de la reine – un fait que le monarque a évoqué lors de leur première réunion. Il se souvient qu’elle lui a dit : « Tu es mon 10e Premier ministre. Le premier était Winston. C’était avant ta naissance.

—Gordon Brown, 2007-2010. Le bref séjour de Brown à Downing Street s’est terminé après une performance électorale désastreuse pour le Parti travailliste en 2010.

—David Cameron, 2010-2016. Cameron était le plus jeune Premier ministre en fonction sous le règne d’Elizabeth. Il a fréquenté l’école Heatherdown avec le fils de la reine, le prince Edward.

— Thérèse May, 2016-2019. Le mandat de trois ans de May, deuxième femme Premier ministre britannique, a été presque entièrement consommé par le Brexit. May a tenté à trois reprises de convaincre le Parlement de soutenir son accord sur le Brexit et a démissionné après avoir échoué à plusieurs reprises.

– Boris Johnson, 2019 à 2022. Johnson entrera dans l’histoire en tant que Premier ministre qui “a fait le Brexit”, mais son mandat a été défini par sa gestion de la pandémie de coronavirus et des scandales concernant les partis gouvernementaux enfreignant les règles et les manquements au jugement éthique . En juillet 2022, les membres de son gouvernement ont commencé à démissionner en masse, l’obligeant à annoncer sa démission.

— Liz Truss, de septembre 2022 à aujourd’hui. Truss a remporté une course à la direction des conservateurs pour remplacer Johnson à la tête du parti au pouvoir. La reine a officiellement nommé son premier ministre lors d’une cérémonie au château de Balmoral le 6 septembre, deux jours avant la mort de la reine.

