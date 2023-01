Les premiers ministres parlent de santé et de coût de la vie dans les messages du Nouvel An

VANCOUVER –

Les premiers ministres de tout le pays ont utilisé leurs messages du Nouvel An pour mettre l’accent sur tout, du logement et de l’abordabilité aux modes de vie sains.

Dans son premier message du Nouvel An en tant que premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby se dit honoré de célébrer les succès de 2022 “y compris la remarquable reprise économique dans notre province alors que nous sortons de la pandémie”. Mais il a reconnu les défis liés au logement, aux soins de santé et au coût de la vie.

Il dit que 2023 comprendra des étapes vers la construction d’une province où les gens pourront s’offrir un bon logement, se sentir en sécurité et avoir accès à un médecin de famille.

Danielle Smith, de l’Alberta, qui célèbre également son premier Nouvel An en tant que première ministre, affirme que l’économie de la province s’est remise de sérieux défis et montre des signes de vigueur.

Elle dit que le gouvernement agit rapidement pour atténuer la crise de l’abordabilité, améliorer l’accès aux soins de santé et se tenir fermement avec les autres provinces contre les excès du gouvernement fédéral.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré que sa province avait de quoi être optimiste en 2023, car elle commence l’année en indexant l’impôt sur le revenu des particuliers au taux d’inflation.

Dans son message, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, vante les progrès de la province en matière de construction d’infrastructures et prend des mesures pour aider à réduire le coût de la vie, notamment en supprimant les frais de vignette de plaque d’immatriculation, en supprimant certains péages routiers et en prolongeant les réductions des taxes sur l’essence et le carburant.

Au Québec, le premier ministre François Legault dit que les Québécois ont de la chance de vivre dans un endroit beau et sécuritaire, où les résidents s’entraident quand les choses deviennent difficiles.

Legault souhaite aux résidents une bonne santé en 2023 et les encourage à adopter de saines habitudes de vie et à faire du sport.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a encouragé les gens à “s’engager à nouveau à faire tout ce que nous pouvons pour nous soutenir mutuellement en 2023 et à travailler pour améliorer la vie de tous ceux qui nous entourent par la gentillesse et la générosité”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er janvier 2023