Les premiers ministres insistent sur plus de financement pour les soins de santé: analyse

Victoria-

À chaque réunion des premiers ministres provinciaux de mémoire récente, la demande a toujours été la même : plus de financement du gouvernement fédéral pour les soins de santé.

Mais l’appel venant de la tranche d’un an de l’histoire à feuilles persistantes des relations fédérales-provinciales, qui s’est tenue cette semaine à Victoria, en Colombie-Britannique, a été plus insistant, les systèmes de santé à travers le pays étant encore sous le choc de la pandémie.

Les provinces font face à l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé de première ligne, à la réduction des heures dans les centres de soins d’urgence et aux retards persistants dans les tests de diagnostic et les chirurgies, malgré un transfert fédéral spécial et ponctuel de 2 milliards de dollars destiné à aider à résoudre ces problèmes.

Le problème, selon les premiers ministres et les dirigeants territoriaux, n’est pas seulement les effets de la crise de la COVID, mais un sous-financement systémique des soins de santé qui, selon eux, s’aggrave chaque année à mesure que la population canadienne vieillit et que le coût des nouvelles thérapies augmente.

Les premiers ministres réduisent la complexité des déficits de financement à un simple chiffre : 22 %, c’est la part qu’ils calculent que le gouvernement fédéral consacre aux coûts des soins de santé pour chaque Canadien — un chiffre qui était plus proche de 50 % au début de Le système de santé public du Canada.

À Victoria, les premiers ministres ont réitéré leur appel au gouvernement Trudeau pour qu’il porte ce chiffre à 35 %, une augmentation qui ajouterait environ 28 milliards de dollars aux dépenses annuelles. Ils ont également demandé à Trudeau de convoquer d’urgence une réunion des premiers ministres pour conclure un accord.

Le gouvernement fédéral n’était pas représenté aux réunions de Victoria, mais à la fin de la première journée, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a riposté d’Ottawa, accusant les premiers ministres de pousser un faux chiffre en omettant d’inclure les points d’impôt qu’Ottawa a transférés aux provinces en leurs calculs sur les soins de santé.

LeBlanc a également soulevé un irritant permanent du côté fédéral : les provinces dépensent de l’argent après avoir reçu une aide fédérale destinée à la santé. LeBlanc a fait référence aux chèques de remise de 500 $ par personne envoyés par le gouvernement du Québec de François Legault et au remboursement des frais de plaque d’immatriculation des véhicules par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, peu de temps avant une élection provinciale.

Comment les provinces peuvent-elles crier pauvres d’une part, pense-t-on, et ensuite réduire leurs propres revenus avec des remboursements et des remises?

« Ce qui n’est pas faux, c’est le fait que le système de santé canadien est en crise. Nous le voyons dans toutes les provinces », a répondu le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, qui est également médecin praticien.

“Ce n’est pas faux quand je dois entrer et dire à un patient qu’il ne peut pas être opéré, ce n’est pas faux.”

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, hôte de la réunion des premiers ministres cette année, a semblé particulièrement agacé par les remarques de LeBlanc. Pour Horgan, l’accent mis sur les systèmes provinciaux est à la fois politique et personnel. Il cite souvent sa propre expérience de traitement pour le cancer de la gorge, et sa province connaît une grave pénurie de médecins de soins primaires alors que plus de 900 000 résidents déclarent ne pas avoir de médecin de famille.

“Il ne s’agit pas de venir avec notre bol de mendicité et de dire” S’il vous plaît, monsieur, donnez-nous un peu plus “”, a déclaré Horgan, évoquant “Oliver Twist”.

Horgan a également suggéré que deux programmes clés que le gouvernement libéral préconise pourraient être suspendus jusqu’à ce que la question des transferts en matière de santé soit résolue.

« Nous sommes heureux de parler de programmes renouvelés, comme l’assurance-médicaments ou de nouveaux programmes comme les soins dentaires, mais nous ne devrions pas le faire avant d’avoir une base solide pour l’ensemble de notre programme », a-t-il déclaré.

Alors que les progrès sur un programme national de médicaments ont été lents, les libéraux doivent commencer à mettre en œuvre les soins dentaires comme condition d’un accord avec le NPD fédéral pour conserver le pouvoir jusqu’en 2025. Les deux programmes nécessitent des négociations avec les provinces pour être mis en place.

Les deux jours à Victoria ont été les premières réunions en personne des premiers ministres et des dirigeants territoriaux depuis 2019. Pendant la pandémie, ils ont régulièrement rencontré virtuellement le premier ministre pour coordonner leur réponse à la COVID-19. Mais alors que les premiers ministres rentrent chez eux, il n’y a pas de plan pour une rencontre avec Trudeau ou ses ministres, et aucun engagement spécifique pour augmenter les transferts.

L’esprit de coopération qui a prévalu pendant la COVID semble maintenant s’estomper alors que le système de santé peine encore à se remettre de la plus grande crise à laquelle il ait été confronté depuis des générations.