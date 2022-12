Les premiers ministres exigent une rencontre avec Trudeau pour discuter de l’augmentation du financement des soins de santé

Les premiers ministres du Canada ont présenté un front uni vendredi alors qu’ils exigeaient que le premier ministre Justin Trudeau vienne personnellement à la table pour conclure un accord permettant à Ottawa d’assumer une plus grande part du fardeau en matière de coûts des soins de santé.

Les premiers ministres ont également défendu leur refus d’accepter des conditions pour des fonds fédéraux supplémentaires et ont repoussé toute suggestion de jeter leur propre argent dans le pot même si certaines provinces affichent des excédents budgétaires.

Les dirigeants provinciaux et territoriaux ont lancé leur appel à une rencontre avec Trudeau après une réunion à huis clos à Winnipeg, un mois après la fin des pourparlers avec le gouvernement fédéral sur le financement des soins de santé sans accord.

Dirigés par la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, les premiers ministres ont réitéré leur désir de voir Ottawa couvrir 35 % des coûts des soins de santé à travers le pays, contre 22 % actuellement, en augmentant le Transfert canadien en matière de santé.

Les ministres provinciaux de la Santé ont présenté la même demande au ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos à Vancouver le mois dernier. Mais ces pourparlers se sont terminés sans accord, Duclos déclarant que les provinces ne voulaient accepter aucune condition pour l’argent.

Stefanson a déclaré qu’il était temps pour le Premier ministre de négocier un accord en janvier.

“Ce que nous réclamons aujourd’hui, c’est juste une réunion pour s’asseoir avec le Premier ministre pour discuter d’un financement équitable et durable pour l’avenir des soins de santé dans notre pays”, a déclaré Stefanson lors d’une conférence de presse.

Lors d’une conférence de presse distincte sur la Colline du Parlement, Duclos a réitéré la volonté du gouvernement fédéral de travailler avec les provinces et les territoires sur une entente à long terme. Cependant, il ne dirait pas si Trudeau rencontrerait les premiers ministres.

“Le Premier ministre fera évidemment ce qu’il veut faire”, a déclaré Duclos.

“Ce qu’il m’a demandé de faire, c’est de travailler avec mes collègues, les ministres de la santé. … Maintenant, nous avons besoin que les premiers ministres nous laissent faire notre travail et expriment publiquement le type de résultats que nous devons atteindre ensemble.

L’impasse survient alors que de nombreux établissements de santé, en particulier les hôpitaux pour enfants, sont aux prises avec une pénurie de personnel et une demande écrasante en raison d’une combinaison de COVID-19, de grippe et d’infections respiratoires.

Cela survient également alors que certaines provinces font face à des situations budgétaires plus favorables que prévu, un certain nombre prévoyant des excédents budgétaires. Cela a incité certains, comme le Centre canadien de politiques alternatives, à remettre en question leurs revendications.

Le CCPA, dans un rapport publié le mois dernier, prévoyait que la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick auraient des excédents budgétaires maintenant et dans les années à venir, ce qui aiderait à résoudre certains des problèmes actuels du système.

Stefanson et d’autres ont défendu leur position et accusé Ottawa de se décharger injustement de ses obligations sur les provinces et les territoires au détriment d’autres priorités telles que l’éducation et d’autres services.

« Ce que l’on voit dans ces prévisions, c’est qu’à long terme, le gouvernement fédéral se retrouvera avec des surplus et les provinces augmenteront leurs déficits en raison du rythme croissant de croissance des soins de santé », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault.

Duclos a déclaré vendredi que le gouvernement fédéral a été clair qu’il est prêt à contribuer davantage aux soins de santé, mais qu’Ottawa veut savoir quels résultats seront obtenus avec les fonds supplémentaires avant qu’ils ne soient distribués.

“Nous devons d’abord nous mettre d’accord sur les résultats et les résultats que nous devons atteindre ensemble”, a-t-il déclaré. “Alors parlons des fins ⁠ – ce que nous voulons faire ⁠ – puis évaluons les dollars nécessaires de tout le monde, y compris le gouvernement fédéral, pour atteindre ces résultats.”

Cependant, les premiers ministres ont interprété ces propos comme une tentative de dicter comment l’argent sera dépensé.

«La transparence et la responsabilité, nous n’avons aucun problème avec cela», a déclaré le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. « Mais nous avons besoin de flexibilité. Tout d’abord, nous avons besoin de financement, puis nous avons besoin de flexibilité pour pouvoir déplacer ces fonds là où ils sont nécessaires.

—Lee Berthiaume, La Presse Canadienne

Politique FédéraleSantéJustin Trudeau