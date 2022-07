Les premiers ministres exigent une rencontre avec le gouvernement fédéral pour discuter du financement des soins de santé

Les premiers ministres du Canada ont lancé mardi la deuxième journée de réunions en Colombie-Britannique en exigeant une rencontre avec des représentants du gouvernement fédéral pour trouver un nouvel accord sur le financement des soins de santé.

« Il est plus que temps que le gouvernement fédéral arrête d’ergoter, d’arrêter de dire que nous n’avons pas de problème avec notre système de santé national financé par l’État et de s’asseoir à une table avec les 13 premiers ministres des provinces et des territoires », a déclaré BC Le premier ministre John Horgan, président cette année du Conseil de la fédération, a déclaré mardi à Victoria.

Horgan a déclaré que les deux ordres de gouvernement doivent se rencontrer pour “faire ce que les Canadiens veulent que nous fassions et nous remettre sur la bonne voie” avec un “système de soins de santé de classe mondiale, pas un système qui s’effondre sous nos pieds”.

Horgan a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau avait promis aux premiers ministres qu’une fois l’urgence de santé publique pandémique terminée, les deux parties se rencontreraient pour déterminer l’avenir du financement des soins de santé au Canada. Aucune réunion de ce type n’a été fixée, a-t-il ajouté.

Les premiers ministres affirment que le gouvernement fédéral ne couvre que 22 % des coûts des soins de santé au Canada. Ils disent qu’ils veulent que la part fédérale soit portée à 35 p. 100 et maintenue à ce niveau au fil du temps.

Le gouvernement fédéral, quant à lui, n’est pas d’accord avec les calculs que les provinces utilisent pour déterminer qui doit payer quoi.

Un désaccord sur des faits de base

En 1977, la façon dont le gouvernement fédéral finance les soins de santé a été modifiée. Le financement fédéral direct des services hospitaliers et médicaux a été réduit et les provinces ont été autorisées à percevoir davantage d’impôts sur le revenu et sur les sociétés pour financer directement les services de santé.

Le gouvernement fédéral affirme que les points d’impôt accordés aux provinces couvrent entre 9 et 10 % du coût des services publics de santé. Les premiers ministres affirment que le Transfert canadien en matière de santé (TCS) – le plus important transfert fédéral aux provinces – couvre environ 22 % des coûts.

Le gouvernement fédéral affirme que lorsque le TCS et ces points d’impôt sont combinés avec l’argent qu’Ottawa dépense dans des accords bilatéraux pour les soins de longue durée, les soins à domicile, la santé mentale et certains autres services, la partie des dépenses de santé couvertes par le gouvernement fédéral en 2021-2022 s’est rapproché de 38,5 %.

« À l’heure actuelle, les dépenses fédérales pour soutenir les soins de santé publics représentent environ le tiers de toutes les dépenses », a déclaré le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, à l’hôte invité Paul Hunter à l’émission de CBC News Network. Pouvoir & Politique Lundi.

« Ils utilisent ce faux chiffre de 22 % parce qu’ils refusent délibérément de reconnaître que 20 milliards de dollars ont été générés l’an dernier par les provinces et les territoires en points d’impôt que le gouvernement du Canada a retirés, et qu’ils ont ensuite repris immédiatement pour générer des revenus pour eux-mêmes. “

REGARDER : Les premiers ministres demandent une augmentation des dépenses de santé depuis Ottawa :

Les premiers ministres demandent une augmentation des dépenses de santé depuis Ottawa Pour la première fois depuis 2019, les premiers ministres du Canada se sont réunis en personne pour leur réunion estivale annuelle, et leur priorité absolue était de pousser le gouvernement fédéral à augmenter les transferts en soins de santé aux provinces et territoires.

Lee Soderstrom, professeur agrégé d’économie à la retraite à l’Université McGill qui a étudié l’économie des soins de santé au Canada, a déclaré que le chiffre cité par le gouvernement fédéral était à peu près correct.

“Les provinces ont déjà reçu depuis longtemps environ 35% de leurs dépenses totales en soins de santé. De plus, contrairement aux critiques du partage des coûts fédéral, Ottawa n’a pas réduit sa part des coûts de santé provinciaux”, a déclaré Soderstrom dans un courriel à CBC News. .

Horgan a déclaré mardi que même si le gouvernement fédéral peut ergoter sur qui paie quoi, les Canadiens veulent simplement un système qui fonctionne.

“Les allers-retours sur le nombre correct, les points d’impôt sont-ils aussi pertinents qu’ils l’étaient dans les années 1990 aujourd’hui, alors que nous regardons vers l’avenir, ce sont des débats que nous devrions avoir ensemble, pas à travers les médias”, a déclaré Horgan.

« C’est pourquoi nous renforçons aujourd’hui notre unanimité pour que le gouvernement fédéral convoque une réunion. Nous arriverons… nous pourrons nous asseoir et régler ces problèmes pour les Canadiens.

Cordes attachées

Un responsable du gouvernement fédéral s’exprimant sur le contexte a déclaré à CBC News que la demande des premiers ministres pour une augmentation annuelle de 28 milliards de dollars du TCS – sans discussion sur l’utilisation de l’argent – ​​ne volera pas avec Ottawa.

LeBlanc a répété cette position lundi. Il a déclaré que toute augmentation du financement fédéral des soins de santé doit être assortie de conditions et d’un engagement des provinces à maintenir les niveaux actuels de financement et à suivre le rythme de toute augmentation du financement fédéral.

“Bien sûr, il y aura des conditions en ce sens que nous n’allons pas augmenter les dépenses fédérales aux provinces pour les soins de santé afin qu’elles puissent ensuite réduire leurs propres dépenses. Ce serait absurde”, a déclaré LeBlanc à Hunter.

Horgan a déclaré que les gouvernements provinciaux sont tenus responsables de la façon dont ils dépensent l’argent dans le cadre de leurs processus budgétaires respectifs et que chaque dollar dépensé par les provinces est débattu dans les législatures régionales.

“Les soi-disant cordes donnent l’impression qu’il y a une sorte de relation de servitude ici”, a déclaré Horgan. “Nous sommes co-gouverneurs. Nous sommes des ordres de gouvernement égaux. Il n’y a pas de hiérarchie ici, nous sommes les mêmes, et nous disons que nous devons nous asseoir collectivement et déterminer où nous allons à partir d’ici.”

Horgan a également dit qu’il ne voit pas comment les provinces peuvent continuer à avoir des discussions sur le partage des coûts d’un programme national d’assurance-médicaments ou d’un programme dentaire jusqu’à ce que la question globale du financement soit réglée.

“Nous ne devrions pas faire cela tant que nous n’aurons pas une base solide pour l’ensemble de notre programme”, a déclaré Horgan.