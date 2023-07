Les premiers ministres du Canada envisagent de discuter d’infrastructures avec le gouvernement fédéral

Les premiers ministres du Canada ont conclu mercredi leurs trois jours de réunions en appelant le gouvernement fédéral à s’asseoir avec eux pour une réunion dédiée des premiers ministres afin de discuter de la stratégie et du financement des infrastructures.

« De véritables partenariats fédéraux sont nécessaires pour assurer des progrès, mais (avec) le respect des compétences et des responsabilités provinciales et territoriales, afin de reconnaître toutes nos circonstances et nos besoins uniques », a déclaré la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui a animé la réunion.

Stefanson a déclaré que les premiers ministres souhaitent que la rencontre avec le gouvernement fédéral comprenne des discussions sur les infrastructures stratégiques – y compris les infrastructures communautaires, économiques et concurrentielles – ainsi que sur les corridors commerciaux économiques.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que l’infrastructure doit s’étendre aux infrastructures de soins de santé et de logement.

La dernière fois que les premiers ministres ont rencontré le gouvernement fédéral, c’était en février pour discuter de l’augmentation des transferts en soins de santé, lorsque ce dernier a déposé une offre de 196,1 milliards de dollars sur 10 ans. Le Québec est maintenant le seul récalcitrant à signer un accord bilatéral avec le gouvernement fédéral, énonçant des conditions particulières sur les fonds.

Les soins de santé sont restés au centre des préoccupations des premiers ministres au cours de la réunion qui a duré plusieurs jours. La Presse canadienne a rapporté mardi que les dirigeants des provinces et des territoires espèrent voir le gouvernement fédéral rationaliser le recrutement international pour pallier les pénuries de personnel. Ils ont également entendu des recommandations de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers sur les moyens de combler les lacunes du système.

Les premiers ministres ont également discuté des minéraux essentiels, de la sécurité énergétique et des changements climatiques, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour le Canada de concurrencer la loi américaine sur la réduction de l’inflation, qui prévoit des milliards de dollars en incitatifs pour l’énergie propre au sud de la frontière, a noté Legault.

Le logement était un autre point central de la réunion, surtout que la Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle avait relevé son taux d’intérêt directeur de 25 points de base – sa 10e hausse consécutive – à 5 %.

« Bien sûr, nous avons nos propres besoins uniques en fonction de la juridiction d’où nous venons, donc (le logement) est également très important pour nous tous », a déclaré Stefanson.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que l’infrastructure comprend le logement et il pense que le premier ministre sera « réceptif » à la conversation compte tenu de son importance provinciale et nationale.

« La solution à laquelle nous sommes vraiment parvenus à la table est que nous devons avoir une approche nationale intégrée de cette infrastructure essentielle qui va soutenir des éléments comme le logement », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas retirer une pièce sans avoir une conversation sur toute cette infrastructure. »

La coopération fédérale est primordiale, a déclaré Eby.

« Les provinces ne peuvent pas aller loin seules sans le partenaire fédéral à la table », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la semaine, de nombreux premiers ministres ont pris pour cible les politiques climatiques du gouvernement fédéral, y compris les premiers ministres des provinces de l’Atlantique, qui ont récemment lancé une campagne contre la réglementation fédérale sur les carburants, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, qui a accusé les libéraux de Trudeau de « ingérence dans les affaires (provinciales) ».

« Il y a des problèmes énergétiques dans toutes les juridictions, et lorsque nous parlons d’une seule voix, nous aimerions élever la conversation afin qu’il s’agisse d’une approche canadienne et pas nécessairement d’une approche régionale », a déclaré le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, lorsqu’on lui a demandé pourquoi. les demandes provinciales et territoriales adressées au gouvernement fédéral à la suite de la réunion concernent les infrastructures et non la politique climatique.

« Mais il y a eu une conversation vigoureuse entre les premiers ministres de l’Atlantique exprimant nos préoccupations concernant les problèmes énergétiques auxquels nous sommes confrontés sur les carburants propres », a ajouté Furey.