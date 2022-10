Les premiers ministres des Prairies et les gouverneurs américains exhortent le Canada et les États-Unis à maintenir les passages frontaliers ouverts plus longtemps

Les premiers ministres des Prairies du Canada et deux gouverneurs des États-Unis veulent que leurs pays respectifs rétablissent les heures d’ouverture d’avant la pandémie aux points d’entrée le long de leur frontière terrestre commune.

Le groupe de dirigeants provinciaux et étatiques a écrit au premier ministre Justin Trudeau et au président américain Joe Biden pour faire valoir que les heures réduites aux postes frontaliers nuisent à l’économie.

La lettre est signée par le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney, le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe et la première ministre du Manitoba Heather Stefanson, ainsi que le gouverneur du Montana Greg Gianforte et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

Il indique que les voyageurs et les entreprises sont obligés de faire tout leur possible pour trouver des points d’entrée avec des heures plus longues, ce qui fait grimper les coûts du carburant et de la main-d’œuvre.

Les dirigeants disent que cela nuit également aux petites communautés frontalières le long de la frontière canado-américaine qui dépendent du trafic international pour leur subsistance économique.

La lettre ne mentionne pas que les États-Unis exigent toujours que les ressortissants étrangers en visite soient vaccinés contre le COVID-19, une exigence que le Canada a levée au cours du week-end.

“Les résidents et les entreprises des deux côtés de la frontière ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les heures d’ouverture réduites deviendront permanentes”, indique la lettre.

Il fait également valoir que les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui persistent depuis le début du COVID-19 en 2020 ne persisteront que tant que le commerce et les voyages transfrontaliers resteront limités par des heures limitées aux postes frontaliers.

“La reprise des heures d’ouverture avant la pandémie assurera un flux efficace et régulier de personnes et de marchandises, ce qui ne fera qu’améliorer l’activité commerciale et réduire la pression inflationniste des deux côtés de la frontière.”

Un avis sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada met en garde contre les heures d’ouverture limitées dans près de 40 points d’entrée terrestres, principalement dans les provinces des Prairies, ainsi qu’au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique