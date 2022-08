Les premiers ministres demandent plus de fonds fédéraux et discutent de la prestation du secteur privé après le sommet sur les soins de santé

Les premiers ministres qui se sont réunis lundi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour un sommet sur les soins de santé ont appelé à des changements importants dans la prestation des services dans leurs provinces et ont laissé entendre la possibilité d’offrir plus de services par le biais du secteur privé.

“Le statu quo ne fonctionne pas, les amis”, a déclaré le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, lors d’une conférence de presse après la réunion.

“Nous devons être créatifs, nous devons proposer des idées du [health care] secteur.”

Ford a rencontré les premiers ministres Blaine Higgs du Nouveau-Brunswick, Tim Houston de la Nouvelle-Écosse et Dennis King de l’Île-du-Prince-Édouard pendant le sommet.

Ford a déclaré que les soins de santé étaient «la priorité numéro un» lors de la réunion, à laquelle assistait également le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Ford a déclaré que les premiers ministres avaient eu une “conversation phénoménale” avec LeBlanc sur les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé provinciaux.

“Une action urgente est nécessaire si le gouvernement fédéral veut assurer la pérennité des soins et des services de santé partout au Canada”, a déclaré Higgs.

Les désaccords sur le financement des soins de santé ont mis à rude épreuve les relations entre les premiers ministres du Canada et le gouvernement fédéral depuis des années, mais la situation de plus en plus désastreuse dans les hôpitaux et les services d’urgence a poussé les premiers ministres à faire pression pour un changement plus énergique.

Lors d’un rassemblement de tous les dirigeants provinciaux et territoriaux en juillet, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré que les soins de santé au Canada s’étaient détériorés à un point tel que le Canada devrait «réimaginer» la façon dont les soins de santé publics sont dispensés.

Les premiers ministres affirment qu’Ottawa doit augmenter sa part du financement des soins de santé de 22 à 35 % afin de bâtir un système durable et fonctionnant correctement.

Le gouvernement fédéral soutient que les calculs utilisés par les provinces ne tiennent pas compte avec exactitude des contributions d’Ottawa aux services de soins de santé provinciaux.

Plus de soins privés une option

Le gouvernement progressiste-conservateur de Ford a présenté un plan pour alléger la pression sur le système de santé de l’Ontario en finançant davantage de chirurgies pratiquées dans des cliniques privées, entre autres changements proposés.

Des centaines d’organismes du secteur des soins de santé de l’Ontario se sont engagés à lutter contre ce qu’ils considèrent comme la privatisation croissante du système.

Mais après la réunion de lundi, Ford n’était pas le seul premier ministre à entretenir l’idée de transférer davantage de services dans le secteur privé.

Higgs a dit qu’il envisagerait des changements au Nouveau-Brunswick s’ils pouvaient être faits « d’une manière constructive qui donne des résultats ».

“Tout est possible en ce qui concerne la manière d’améliorer les soins de santé”, a-t-il déclaré, notant plus tard que tout changement envisagé devrait toujours être considéré comme “des soins de santé financés par l’État”.

Le Dr Michael Gardam, PDG de Santé Î.-P.-É., s’est dit heureux de voir les premiers ministres discuter franchement des défis auxquels sont confrontés leurs systèmes de soins de santé.

“Personnellement, je suis très encouragé que nous n’entendions pas la rhétorique que nous aurions pu entendre il y a quelques années sur le fait que nous avons le meilleur système de santé au monde et que rien ne doit changer”, a déclaré Gardam à CBC News Network.

Gardam, qui dirige l’autorité de santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard, a mis en garde contre l’utilisation d’une privatisation supplémentaire comme solution fourre-tout.

“Nous devons bien réfléchir si nous allons en avoir pour notre argent ou si nous allons simplement affamer le système public afin d’obtenir un meilleur accès pour les personnes dans un autre contexte”, a-t-il déclaré.