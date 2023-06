Les premiers ministres de l’Ouest canadien parlent de planification des infrastructures et du coût de la vie élevé

Les provinces et territoires de l’Ouest envisageront de travailler ensemble à la coordination de la planification et de l’autorisation de nouveaux projets d’infrastructure tels que des pipelines et des liaisons de télécommunications dans le but de gagner en efficacité.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que la conférence des premiers ministres de l’Ouest d’aujourd’hui porte sur plusieurs sujets clés, notamment la nécessité d’un aménagement du territoire plus cohérent pour accueillir les réseaux d’infrastructure qui traversent les provinces.

Eby, qui organise la réunion à Whistler, en Colombie-Britannique, explique que le processus actuel implique que chaque province travaille sur ses propres processus d’approbation de projet, ce qui entraîne une mosaïque de routes et de structures qui ne sont « pas alignées » dans l’Ouest canadien.

Il dit que les premiers ministres de l’Ouest conviennent qu’il y a place à l’amélioration du travail du gouvernement fédéral avec les provinces et les territoires pour soutenir de telles initiatives, qui profiteraient à la fois au mouvement des personnes et des biens qui sont essentiels à l’économie canadienne.

Les premiers ministres de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest se sont joints à Eby pour la conférence, qui doit se terminer plus tard aujourd’hui.

Il dit que les premiers ministres explorent également des sujets tels que la hausse du coût de la vie, un problème partagé par toutes les juridictions, bien que chaque province envisage différents programmes pour réduire les coûts.

Les premiers ministres devraient également discuter des questions de sécurité publique et des défis climatiques auxquels toutes les provinces et tous les territoires sont confrontés.

Les premiers ministres de l’événement sont Danielle Smith de l’Alberta, Scott Moe de la Saskatchewan, Heather Stefanson du Manitoba, Ranj Pillai du Yukon, PJ Akeeagok du Nunavut et Caroline Cochrane des Territoires du Nord-Ouest.