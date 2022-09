Les premiers ministres de l’Atlantique demandent plus de temps avant de soumettre des plans de tarification du carbone à Ottawa

Un jour avant la date limite pour que les provinces soumettent leurs plans au gouvernement fédéral sur la façon dont ils fixeront le prix du carbone jusqu’en 2030, les premiers ministres de l’Atlantique demandent plus de temps.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, écrivant au nom des quatre premiers ministres de l’Atlantique, a envoyé jeudi une lettre au ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, demandant la prolongation.

Il a déclaré que lui et ses homologues craignaient que l’augmentation du coût de l’énergie due à une taxe sur le carbone “amplifie les pressions inflationnistes actuellement ressenties au Canada atlantique et nous pensons que toute discussion sur la tarification du carbone devrait donner la priorité à l’atténuation de ces impacts”.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse estime que la taxe fédérale sur le carbone ajouterait 14 cents au prix du litre d’essence dans cette province à compter de l’année prochaine.

Contrairement à la plupart des provinces, la Nouvelle-Écosse a jusqu’à présent été à l’abri des chocs à la pompe liés à la tarification du carbone en raison de son utilisation d’un programme de plafonnement et d’échange conçu par la province. Ce programme doit expirer cette année.

« Nous sommes profondément préoccupés par les répercussions de la tarification du carbone sur l’abordabilité des ménages de notre région, d’autant plus que près de 40 % des Canadiens de l’Atlantique vivent dans la pauvreté énergétique — de loin le taux le plus élevé au pays », écrit Houston.

À la recherche de “solutions pratiques”

Les premiers ministres de l’Atlantique demandent “une prolongation à court terme pour les soumissions du plan provincial de tarification du carbone”, écrit Houston.

C’est pour que les premiers ministres puissent rencontrer Guilbeault et les représentants de son ministère pour trouver « des solutions pratiques à ce problème, en particulier en ce qui concerne les combustibles de chauffage domestique » et discuter « des options pour le gouvernement fédéral pour soutenir l’abordabilité de l’énergie dans la région » avant les provinces. soumettre officiellement leurs plans.

Le plan de la Nouvelle-Écosse, déposé fin août, a été rejetée par Guilbeault plus tôt cette semaine parce qu’elle n’incluait pas de mécanisme de tarification de la pollution.

Avec le système de plafonnement et d’échange de la province sur le point d’expirer et des documents internes montrant qu’il est peu probable qu’il soit durable à l’avenir, La Nouvelle-Écosse a plutôt soumis une proposition basée sur la législation adoptée l’année dernière.

La proposition appelle à la fermeture des centrales électriques au charbon pour produire de l’électricité d’ici 2030, à une augmentation de l’utilisation des véhicules électriques ainsi qu’à d’autres mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Guilbeault a dit à la province qu’Ottawa exige que toutes les provinces aient un plan pour tarifer la pollution. À partir de 2023, le prix du carbone augmentera chaque année de 15 $ la tonne jusqu’à atteindre 170 $ la tonne en 2030.

En l’absence d’un programme de plafonnement et d’échange, la Nouvelle-Écosse s’est retrouvée avec l’option d’accepter la taxe fédérale sur le carbone ou de proposer une taxe de sa propre conception. Cette dernière option signifierait que la province aurait le contrôle de tous les revenus générés par la taxe. En fin de compte, la province n’a choisi aucune de ces options dans sa proposition.

La taxe fédérale comprend les chèques de remboursement

Guilbeault a reconnu l’abordabilité inquiétudes que Houston et son gouvernement soulèvent depuis juillet, mais il a aussi souligné que les chèques de remboursement trimestriels versés par le gouvernement fédéral signifient que de nombreuses personnes reçoivent plus d’argent qu’ils paient relativement à l’impôt fédéral.

Si une province obtenait l’approbation de sa propre conception fiscale, elle pourrait déterminer comment ces revenus seraient utilisés. Des documents internes obtenus par CBC plus tôt cette année montrent les responsables du ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse étaient favorables à l’utilisation d’une taxe sur le carbone, qui pourrait générer 1 milliard de dollars de revenus pour la province, l’argent qui pourrait être utilisé pour compenser les impacts de la taxe.

Pendant ce temps, avant même que la proposition de la Nouvelle-Écosse à Ottawa ne soit rejetée, le gouvernement de Houston a enregistré une annonce à la radio vantant sa proposition et s’opposant à une taxe fédérale sur le carbone.

Les publicités, qui coûtent 13 300 $, ont commencé à être diffusées sur les stations de radio commerciales lundi, le jour où Ottawa a rejeté la proposition de la province.

Campagne radio “fumée et miroirs”, dit l’opposition

La chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, Claudia Chender, a qualifié les publicités du gouvernement de Houston de “beaucoup de fumée et de miroirs pour essayer d’éviter nos engagements à l’approche de cette échéance”.

“Non seulement ils se battent contre cette taxe sur le carbone, mais ils refusent de proposer une alternative substantielle”, a-t-elle déclaré.

“Nous savons, et le ministre sait et le premier ministre sait que ce qui est exigé par le système fédéral est un prix du carbone. Rien dans tout ce qui a été soumis par notre gouvernement de Houston ici ne fixe le prix du carbone. Donc, ils ne font pas leurs devoirs. “

Le porte-parole libéral en matière d’environnement de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, a déclaré que les efforts de dernière minute du gouvernement de Houston avaient un air de désespoir.

“Cela fait un an et ils veulent désespérément montrer qu’ils veulent mener cette bataille contre la politique du gouvernement fédéral qui est en place depuis plus de cinq ans maintenant”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas une nouvelle nouvelle que la tarification du carbone est la loi du pays au Canada, et demander plus de temps alors qu’ils ne font que lancer un Je vous salue Marie, je pense que c’est pour le moins malhonnête.”