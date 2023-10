Deux des premiers ministres des Prairies du Canada affirment que la décision d’Ottawa d’exempter la taxe carbone sur le mazout de chauffage ne répond pas aux besoins d’accessibilité financière de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi que la taxe sur le carbone serait exonérée pendant trois ans sur le mazout domestique, une mesure qui aide grandement les habitants des provinces de l’Atlantique, où il constitue la principale source de chauffage domestique.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, affirment que l’exemption devrait également s’appliquer au gaz naturel, puisque la majorité des habitants de leur province l’utilisent pour chauffer leur maison.

Smith se dit perturbée par cette mesure, ajoutant qu’elle crée encore davantage de division dans le pays.

« Question au gouvernement libéral : ne sommes-nous pas aussi Canadiens ? Smith a publié jeudi soir sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Elle a écrit vendredi que le gouvernement fédéral “a décidé qu’une partie du Canada disposant d’un type de chauffage domestique méritait un allégement de la taxe sur le carbone, alors que ceux vivant ailleurs et utilisant un autre type de chauffage domestique ne le faisaient pas”.

Moe a déclaré que l’exonération montre que la taxe carbone rend la vie moins abordable.

“Supprimez simplement la taxe sur tout le monde et sur tout”, a déclaré Moe jeudi sur X.

Le ministre des Finances de l’Alberta, Nate Horner, a déclaré dans un communiqué que, bien qu’il soit heureux pour les Canadiens des provinces de l’Atlantique, il est extrêmement déçu que les Canadiens de l’Alberta, de la Saskatchewan et d’autres provinces qui chauffent leur maison au gaz naturel aient été négligés.

“Le gouvernement fédéral doit intensifier et annuler la taxe sur le carbone ou faire cette exception pour chaque province et chaque type de carburant”, a déclaré Horner.

La chef de l’opposition néo-démocrate de l’Alberta, Rachel Notley, a déclaré dans un communiqué qu’il était inacceptable qu’Ottawa n’applique pas la taxe sur le carbone de manière équitable.

“Je suis passionnément engagée dans la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de carbone et la saisie des opportunités économiques que cela apporte”, a-t-elle déclaré.

“Hier, le premier ministre a éloigné le Canada beaucoup plus de ces objectifs.”

Elle a déclaré qu’elle prévoyait de présenter une motion à l’Assemblée législative qui appelle à ce que les « actions fédérales » soient appliquées de manière égale, quel que soit l’endroit où les gens vivent ou la façon dont ils chauffent leur maison.

Faisant référence à l’exonération de la taxe sur le carbone pour le mazout domestique, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau devrait « simplement supprimer la taxe sur tout le monde et sur tout ». (Alexandre Quon/CBC)

Andrew Leach, économiste de l’énergie à l’Université de l’Alberta, a déclaré qu’il comprenait pourquoi certains Canadiens remettraient en question l’équité de l’exemption relative au mazout domestique.

“Une région a bénéficié d’une grande exception, une exception qu’elle n’aurait probablement pas permis à ces provinces individuelles de faire en vertu des règles fédérales de sécurité et d’analyse comparative. Alors que d’autres régions n’obtiendront pas la même considération en matière d’électricité ou de gaz”, a-t-il déclaré. a déclaré à CBC News.

Trudeau a déclaré que les habitants des autres provinces devraient également bénéficier de l’exemption.

Les quatre provinces de l’Atlantique ont commencé à payer le prix fédéral du carbone en juillet, après que les systèmes provinciaux ont été jugés n’être plus assez solides pour se conformer aux normes fédérales.

Le gouvernement fédéral a également introduit une nouvelle norme sur les carburants propres pour compenser les émissions de l’essence et du diesel. Ces deux mesures ont provoqué une hausse des prix.

Les députés régionaux font pression sur Trudeau depuis des mois pour obtenir une aide, alors que les coûts augmentent dans leurs circonscriptions et que les électeurs sont de plus en plus en colère à ce sujet.

Trudeau a nié que la décision visait à sauver des sièges libéraux, mais il a reconnu que c’était quelque chose que les électeurs voulaient.

Les prix du gaz naturel ont récemment été inférieurs à ceux du mazout.

L’Alberta et la Saskatchewan demandent depuis longtemps au gouvernement d’abolir la taxe sur le carbone. La Saskatchewan a poursuivi Ottawa en justice au sujet de la taxe sur le carbone en 2021, mais a perdu sa contestation lorsque la Cour suprême a jugé qu’elle était constitutionnelle.