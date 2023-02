Les premiers ministres acceptent l’accord de financement fédéral des soins de santé

Les premiers ministres du Canada ont convenu d’accepter l’offre de financement des soins de santé sur 10 ans du premier ministre Justin Trudeau et se concentrent maintenant sur la signature de leurs accords bilatéraux respectifs avec le gouvernement fédéral.

“Nous avons convenu d’accepter le financement fédéral”, a déclaré lundi la présidente du Conseil de la fédération et première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, lors de l’émission Power Play de CTV avec Vassy Kapelos.

L’offre fédérale de 196,1 milliards de dollars pour aider les systèmes de santé en difficulté présentée lors d’une réunion en personne des premiers ministres la semaine dernière comprend à la fois des augmentations du montant budgétisé pour passer par le Transfert canadien en matière de santé (TCS) ainsi que 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux adaptés à besoins du système de santé de chaque province et territoire.

Stefanson a déclaré que la position des premiers ministres est que le financement – ​​totalisant 46,2 milliards de dollars en argent frais – ne répond pas à toutes leurs préoccupations, ils prévoient donc toujours de pousser Trudeau à aborder certains aspects tels que les défis de durabilité à long terme.

Les premiers ministres écriront au gouvernement fédéral pour soulever ces questions, telles que la viabilité budgétaire, afin qu’après l’expiration des accords d’une décennie, le montant d’argent qu’Ottawa envoie aux provinces et aux territoires ne tombe pas d’une falaise.

“Il y a 46 milliards de dollars sur la table en ce moment… 46 milliards de dollars de plus que ce que le gouvernement fédéral avait sur la table auparavant. C’est donc un pas dans la bonne direction”, a déclaré Stefanson. “Nous reconnaissons cela comme un pas dans la bonne direction et nous l’accepterons donc.”

Cette décision intervient à la suite d’une réunion virtuelle à laquelle ont assisté les premiers ministres lundi, et après que les dirigeants provinciaux et territoriaux ont eu près d’une semaine pour digérer la proposition de Trudeau et analyser les détails des attentes en matière de responsabilité qui leur sont imposées.

Les éléments de base de l’offre fédérale sont les suivants :

Un supplément national et « inconditionnel » immédiat de 2 milliards de dollars au TCS pour répondre aux pressions urgentes subies par les hôpitaux pédiatriques, les salles d’urgence et les centres chirurgicaux ;

Une augmentation de cinq pour cent du TCS au cours des cinq prochaines années, fournie par le biais du complément annuel, qui sera intégrée à la base du TCS après cinq ans pour assurer une augmentation permanente qui fournirait environ 17,3 milliards de dollars sur 10 ans;

25 milliards de dollars sur 10 ans pour des accords bilatéraux d’une décennie avec chaque province et territoire liés à des priorités communes telles que l’accès à la santé familiale, l’investissement dans les services de santé mentale et de toxicomanie; et moderniser le système d’information sanitaire;

Alors que Trudeau a présenté l’engagement de son gouvernement comme “un investissement fédéral majeur dans les soins de santé”, les premières indications étaient que l’offre ne satisfaisait pas les demandes des provinces pour une augmentation générale du TCS qui obligerait Ottawa à dépenser 28 milliards de dollars supplémentaires par an.

Interrogé sur ce qui a changé, Stefanson a déclaré que les Canadiens veulent voir les deux niveaux de gouvernement travailler ensemble pour répondre à la préoccupation urgente qu’est l’état des soins de santé au Canada.

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc passent du temps à rencontrer leurs homologues à travers le pays cette semaine, alors qu’ils cherchent à peaufiner les détails des accords bilatéraux au cours des prochaines semaines avant le budget de 2023.

LeBlanc a déclaré lors de l’épisode de dimanche de la période des questions de CTV que même s’il “n’aurait pas formulé cela” comme une proposition à prendre ou à laisser, la valeur totale en dollars de l’offre des libéraux sur la table est définitive.

“C’est une offre à long terme, comme ils l’avaient demandé, et nous les avons invités à entamer des conversations bilatérales avec notre gouvernement pour concevoir ces accords en fonction des priorités de leur juridiction”, a déclaré LeBlanc.

Le gouvernement fédéral a demandé aux gouvernements provinciaux et territoriaux d’élaborer des « plans d’action » décrivant comment ils prévoient d’utiliser le financement et de mesurer les améliorations apportées à leurs systèmes.

Parmi les paramètres que le gouvernement fédéral dit qu’il examinera pour évaluer si des progrès tangibles découlent des ententes de financement bilatérales, mentionnons :

Le nombre net de nouveaux médecins de famille, d’infirmières et d’infirmières praticiennes dans chaque province et territoire;

Le pourcentage de Canadiens qui ont accès à une équipe de santé familiale ou à un médecin de famille;

La taille de l’arriéré de chirurgie COVID-19 ;

Les temps d’attente médians pour les services communautaires de santé mentale et de toxicomanie; et

Le pourcentage de Canadiens qui peuvent accéder à leur dossier de santé par voie électronique.

Stefanson a déclaré qu’en signant ces accords, les premiers ministres veulent s’assurer que les programmes qui reçoivent un financement fédéral pour la prochaine décennie ne seront pas en danger sur toute la ligne.

« Dans le passé, une partie de l’argent des accords bilatéraux a été affectée au financement de base, donc au Transfert canadien en matière de santé… pour assurer la continuité lorsqu’il s’agit de s’assurer que ces services de soins de santé continueront d’être fournis, ” dit-elle. “Nous voulons juste nous assurer que [the deal] dispose d’un financement durable à plus long terme pour l’avenir.”