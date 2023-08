Les premiers malheurs de Chelsea sont mis au point malgré de grosses dépenses

LONDRES – Chelsea est peut-être une entité en constante évolution ces jours-ci, mais la défaite 3-1 de dimanche à West Ham United a souligné à quel point leur incapacité à prendre des risques reste une constante inquiétante.

Le dernier attaquant à avoir dépassé les 20 buts lors d’une saison de Premier League pour les Blues était Diego Costa lors de la campagne 2016-17, qui, ce n’est pas un hasard, était la dernière fois qu’ils remportaient la ligue.

Plus récemment, Thomas Tuchel a hérité du problème de l’ancien entraîneur-chef Frank Lampard, et il s’y est attaqué en faisant des Bleus l’équipe défensive la plus robuste d’Europe, assurant un triomphe improbable en Ligue des champions 2021 fondé sur la solidité défensive.

Les Blues ont fait venir Romelu Lukaku cet été-là dans le but de résoudre le problème. Autant que les chiffres des buts attendus doivent toujours être considérés comme un guide plutôt que comme un évangile, la débauche de Chelsea est bien en vue depuis un certain temps : lors de la campagne de championnat 2020-21, leur xG était de 62,9 mais ils n’ont marqué que 58 buts – contre champions des 83 buts de Manchester City (sur 68,9), des 73 de Manchester United (60,9) et des 68 de Liverpool (68,3).

Sous le successeur de Tuchel, Graham Potter, Chelsea a sous-performé son xG de 7,4 pendant son règne – le pire différentiel de toutes les équipes depuis sa nomination en septembre de l’année dernière (21 buts sur 28,4 xG).

Le problème appartient maintenant à Mauricio Pochettino, et il a suivi un cours intensif sur les détails ici au stade de Londres. Bien que l’entraîneur de West Ham, David Moyes, admette que « [Chelsea] ont été la meilleure équipe pendant de longues périodes », les Blues ont subi leur première défaite de la saison.

Ils avaient le match fermement en main à 1-1 après s’être remis d’un début lent pour dicter la majorité de la première mi-temps. Après que Nayef Aguerd ait dirigé West Ham en tête à la septième minute et que Carney Chukwuemeka ait égalisé avec son premier but senior, le match a tourné sur le penalty manqué d’Enzo Fernández deux minutes avant la pause. Le gardien de but des Hammers, Alphonse Areola, a volé sur sa droite pour repousser un faible effort de Fernandez, et après que Chukwuemeka a boité, Chelsea n’a jamais rétabli le contrôle du match en seconde période.

Pochettino a choisi de remplacer Chukwuemeka par Mykhailo Mudryk plutôt que la nouvelle signature du record britannique de 115 millions de livres sterling Moisés Caicedo, qui n’a vraisemblablement pas été jugé suffisamment en forme pour plus de 30 minutes de sortie étant donné qu’il a remplacé Ben Chilwell à l’heure. À ce stade, Michail Antonio a montré à Chelsea à quoi ressemblait la finition clinique, récupérant la passe de James Ward-Prowse – deux passes décisives pour l’homme de 30 millions de livres sterling lors de ses débuts à Southampton – avant de battre Robert Sánchez depuis le bord de la boîte. .

Aguerd a été expulsé à juste titre pour une fente sur Nicolas Jackson après 67 minutes, ce qui signifie que Chelsea a continué à monopoliser la possession, mais ils avaient fait tout l’après-midi malgré tout : ils avaient 78 % du ballon en première mi-temps, il était toujours au-dessus de 70 % par le moment où Aguerd est parti et le chiffre final était de 75%.

Pourtant, ils ne pouvaient pas traduire cette supériorité en score. Chelsea a amassé 17 tirs contre les 12 de West Ham, mais ils ont réussi un tir cadré après le penalty raté de Fernandez – et cela s’est produit à la deuxième minute du temps d’arrêt alors que le tir du remplaçant Noni Madueke a été dévié.

Les chances se sont taries mais ils avaient déjà créé suffisamment de moments menaçants pour mettre le match au-delà de West Ham bien avant. Au lieu de cela, cela est devenu l’une de ces performances défensives structurées et résilientes, le patron des Hammers, Moyes, a fait carrière.

Chelsea a beaucoup de joueurs talentueux (et chers) sur la liste, mais pas encore beaucoup de production dans les buts. Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

« Des équipes comme nous, nous devons trouver le bon équilibre », a déclaré Pochettino. « Je pense qu’aujourd’hui, il y a eu quelques actions que nous n’avons pas bien gérées et que nous avons concédées. Nous avons créé de nombreuses occasions et nous avons bien fait en première mi-temps. Nous aurions dû gagner le match avec notre première mi-temps.

« En deuxième mi-temps avec une autre action isolée, nous concédons à nouveau. Trouver l’espace pour créer des occasions nettes [is difficult] mais globalement c’est ce type de jeu qui est difficile à expliquer. Vous aviez la possession, vous créez et peut-être que vous étiez la meilleure équipe mais à la fin vous perdez. »

Il a été question la saison dernière que les difficultés de Chelsea devant le but étaient devenues un problème psychologique, mais Pochettino a insisté sur le fait qu’il n’avait pas hérité d’une sorte de blocage mental collectif.

« Non, je ne peux rien voir de tel, c’est sûr. C’est une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs. Je ne ressens pas ce qui s’est passé ces dernières années ici », a-t-il déclaré.

Il est inévitable, bien sûr, que Chelsea ait besoin de temps pour ressembler à une équipe cohérente. Alors que 850 millions de livres sterling (un peu plus d’un milliard de dollars) peuvent signer une pléthore de personnes talentueuses, seuls le temps et le travail peuvent faire équipe. Ces composants doivent éradiquer les erreurs.

Fernandez, une signature de 105,8 millions de livres sterling en janvier, n’avait pas l’air convaincant sur place, tandis que Caicedo, qui l’a remplacé en tant que joueur le plus cher d’Angleterre, a gâché ses débuts en concédant un penalty tardif que Lucas Paquetá a converti pour provoquer un exode massif du voyage. Les supporters de Chelsea.

Chelsea ne peut cependant pas échapper aux problèmes devant le but, pas plus que Pochettino, malgré le changement radical et profond de personnel. L’équipe peut compter plus de capitaines (trois) que de buts cette saison (deux) : la blessure de Reece James a laissé Chilwell prendre le brassard avant qu’il ne soit passé à Thiago Silva, qui a également été skipper lors du match nul de la semaine dernière contre Liverpool.

Signe de la bizarrerie de ce jeu, Nicolas Jackson a mené la ligne avec des éclairs de qualité et de but, travaillant avec diligence sans le ballon pour appuyer dans le style Pochettino. Raheem Sterling était une menace régulière, déclenchant la panique dans la défense de West Ham à plusieurs reprises et pourtant, ils avaient besoin d’un milieu de terrain pour trouver le filet ici après que le défenseur Axel Disasi ait marqué son seul but contre Liverpool.

« En dominant un match sur un terrain comme celui de West Ham, vous devez tenter votre chance, c’est la Premier League et cela reviendra vous hanter », a déclaré Sterling à Sky Sports.

Les cyniques diront que Chelsea pourrait simplement aller signer un autre attaquant, mais c’est une proposition délicate compte tenu de ce que cela dit à Jackson et Christopher Nkunku, dont la saison devrait commencer au Nouvel An après une opération au genou.

Pochettino a suggéré vendredi qu’Armando Broja pourrait combler le vide, mais il est hors de combat depuis décembre à la suite d’une opération au genou, et malgré toute sa promesse, le joueur de 21 ans n’a jamais marqué que sept buts en championnat. Pourtant, quelque part au milieu de tous les bouleversements, la capacité de Chelsea devant le but doit encore changer.