Les expéditions du vaccin contre le coronavirus développé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’Allemagne BioNTech ont été livrées au Royaume-Uni dimanche dans des conteneurs très froids, deux jours avant sa publication dans un programme de vaccination qui est étroitement surveillé dans le monde entier.

Environ 800 000 doses de vaccin devraient être en place pour le début du programme de vaccination mardi, un jour que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, aurait surnommé «V-Day», un clin d’œil aux triomphes de la Seconde Guerre mondiale.

« Savoir qu’ils sont ici et que nous sommes parmi les premiers au pays à recevoir le vaccin et donc les premiers au monde, est tout simplement incroyable », a déclaré Louise Coughlan, pharmacienne en chef conjointe du Croydon Health Services NHS Trust au sud de Londres.

«Je suis tellement fière», a-t-elle déclaré après que la fiducie, qui gère l’hôpital universitaire de Croydon, a pris livraison du vaccin.

Vaccinations pour commencer

La semaine dernière, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser le vaccin Pfizer-BioNtech pour une utilisation d’urgence. Lors d’essais, il a été démontré que le vaccin avait une efficacité d’environ 95%. Les vaccinations seront administrées à partir de mardi dans environ 50 centres hospitaliers en Angleterre. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord commenceront également leurs déploiements de vaccination le même jour.

Les gouvernements et les agences de santé du monde entier suivront le programme de vaccination britannique, qui prendra des mois, pour noter ses succès et ses échecs et ajuster leurs propres plans en conséquence.

Les États-Unis espèrent commencer les vaccinations plus tard ce mois-ci. Les autorités réglementaires britanniques examinent également les données sur les essais de vaccins de la société américaine de biotechnologie Moderna et de l’Université AstraZeneca-Oxford.

La Russie a commencé samedi à vacciner des milliers de médecins, d’enseignants et d’autres personnes avec son vaccin contre le Spoutnik V de fabrication russe dans des dizaines de centres à Moscou, qui a été approuvé au cours de l’été après avoir été testé sur quelques dizaines de personnes seulement.

L’excitation en Grande-Bretagne, qui a le plus grand nombre de décès liés au virus en Europe, soit plus de 61 000, était palpable.

« Malgré les énormes complexités, les hôpitaux lanceront la première phase de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays à partir de mardi », a déclaré le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS England.

Les patients vulnérables d’abord

Les patients âgés de 80 ans et plus qui fréquentent déjà les hôpitaux en ambulatoire et ceux qui sortent après un séjour à l’hôpital seront parmi les premiers à recevoir le vaccin. Les hôpitaux commenceront également à inviter plus de 80 ans pour une injection de vaccin et travailleront avec les maisons de soins infirmiers pour réserver du personnel dans les cliniques de vaccination. Tout rendez-vous non pris sera proposé aux agents de santé considérés comme les plus à risque de COVID-19. Toute personne vaccinée aura besoin d’un rappel 21 jours plus tard.

Le palais de Buckingham a refusé de commenter les spéculations selon lesquelles la reine Elizabeth II, 94 ans, et son mari de 99 ans, le prince Philip, seront bientôt vaccinés et ensuite rendus publics, une décision qui pourrait rassurer toute personne nerveuse à l’idée de se faire vacciner.

« Notre objectif est totalement de protéger chaque membre de la population, Sa Majesté bien sûr également », a déclaré à la BBC le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui a autorisé le vaccin.

Le Royaume-Uni a obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer, qui peuvent couvrir 20 millions de personnes. Étant donné que le gouvernement britannique n’immunisera que les personnes de plus de 16 ans, environ 55 millions de personnes au Royaume-Uni seront éligibles. Au total, la Grande-Bretagne a acheté 357 millions de doses de sept vaccins candidats, dont 100 millions du vaccin Oxford beaucoup moins cher, qui a un taux d’efficacité inférieur à celui des vaccins Pfizer ou Moderna.

Maintenant que la première tranche du vaccin est arrivée de l’usine de fabrication de Pfizer en Belgique, des contrôles sont effectués par une société de logistique médicale spécialisée pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de dommages pendant le transport. Cela peut prendre jusqu’à un jour.

Les défis du stockage

Chaque boîte contenant les vaccins, qui comprend cinq paquets de 975 doses, devra être ouverte et déballée manuellement dans des sites spécialement agréés. Après cela, les vaccins seront ensuite mis à la disposition des hôpitaux.

L’administration du vaccin Pfizer-BioNTech est compliquée car il doit être conservé à des températures extrêmement froides: environ moins 70 degrés Celsius. Heureusement, le vaccin est stable aux températures normales du réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius (35,6 à 46,4 F), pendant quelques jours, ce qui signifie qu’il peut être conservé localement. Après la décongélation du vaccin, qui prend quelques heures, un temps supplémentaire est nécessaire pour le préparer à être administré en injection.

Public Health England a obtenu 58 congélateurs spéciaux à très basse température Twin Guard qui permettent de stocker suffisamment pour environ cinq millions de doses. Les réfrigérateurs, qui ne sont pas portables, contiennent chacun environ 86 000 doses.

Au cours de la première phase du programme de vaccination, la Grande-Bretagne a créé neuf groupes distincts dans sa liste de priorités, jusqu’à ceux âgés de 50 ans et plus. Dans l’ensemble, il espère que jusqu’à 99% des personnes les plus à risque de mourir du COVID 19 auront été vaccinées au cours de la première phase.