Il s’agit de l’un des premiers lots du vaccin contre le coronavirus récemment approuvé au Royaume-Uni arrivant dans un hôpital de Croydon, près de Londres.

Le pays est devenu le premier au monde à donner son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.

Le Royaume-Uni a pré-commandé 40 millions de doses et devrait recevoir un lot initial de 800 000 doses pour lancer un déploiement le 8 décembre.

Les résidents des foyers de soins pour personnes âgées et leurs aidants seront les premiers en ligne, suivis de ceux âgés de 80 ans et plus et du personnel de santé et de soins de première ligne.

Les autres personnes âgées et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables seront les suivantes, le reste de la population étant alors priorisé par âge.

Les premières doses ont été transportées au Royaume-Uni cette semaine depuis une usine Pfizer en Belgique et commenceront à arriver dans des dizaines de «centres hospitaliers» à travers le pays.

La reine britannique Elizabeth II recevra le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech dans quelques semaines.

La monarque, 94 ans, et son mari de 99 ans, le prince Philip, font la queue pour obtenir le coup au début du déploiement, en raison de leur âge et ne recevront pas de traitement préférentiel, ont rapporté plusieurs journaux.