Les premiers kits de Wrexham 2023/2024 avec un nouveau sponsor

Le Wrexham AFC est de retour dans la Ligue de football et a maintenant dévoilé ses kits pour la saison 2023/24.

La nouvelle équipe de quatrième division, désormais connue dans le monde entier, a également un nouveau sponsor principal pour le maillot. Dans l’ensemble, les nouveaux maillots domicile respectent la tradition du club, mais il y a quelques détails intéressants.

Maillots Wrexham 2023/24

Le club s’en tient au fournisseur italien Macron, qui a livré une tenue assez pointue pour le retour triomphal du club à l’EFL.

La chemise de style raglan a une base rouge audacieuse, avec des poignets et un col blancs. Des rayures rouges et vertes accentuent la garniture blanche. Les logos des sponsors sont en blanc. L’insigne semble être la variété tissée et pressée à chaud.

Lorsque Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont repris Wrexham, TikTok est devenu le principal sponsor du maillot peu de temps après. Le club a maintenant conclu un nouvel accord avec United Airlines. Ryan et Rob ont brièvement eu les médias sociaux en émoi avec quelques messages « Wrexham United » avant que l’accord ne soit rendu public. Il s’est avéré que ce n’était pas un changement de nom pour le club, juste un nouveau sponsor.

La chemise présente des éléments de design en relief subtils partout. Le devant comporte cinq bandes verticales, chacune composée de huit bandes plus fines. Dans chacune des larges rayures se trouve une répétition Y Ddraig Goch (le dragon du drapeau gallois). Le même dragon apparaît au dos de la chemise au niveau de la nuque, à l’intérieur d’une petite découpe rouge, délimitée par une fine ligne blanche en bas. Pour compléter les traits en relief se trouve « WRECSAM », l’orthographe galloise du nom de la ville, sur le bas du dos.

Le haut sera associé à un short blanc et des chaussettes blanches.

Examen des kits Wrexham 2023/24

Parfois, les clubs peuvent aller trop loin avec l’effet en relief et/ou les motifs répétitifs. Mais ce n’est pas si mal ici. Au moins dans l’éclairage des photos officielles, les motifs en relief sont très subtils. Donc, en substance, nous avons un haut rouge de base.

Le col blanc contrasté et les poignets larges avec la fine bordure rouge et verte sont très agréables. Et le faux col henley (sans boutons), donne à la chemise un petit quelque chose de différent.

Pour vraiment pinailler, le logo « United » lui-même n’est pas très haut, donc le placement sur la poitrine semble un peu haut.

Mais dans l’ensemble, un bel effort pour les chouchous de la scène de la ligue inférieure.

Note : A-