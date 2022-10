Les premiers intervenants rendent hommage à un agent de la GRC de la Colombie-Britannique tué dans l’exercice de ses fonctions

Des milliers de premiers intervenants ont bordé les rues de Vancouver et de Burnaby, en Colombie-Britannique, jeudi pour honorer la vie du gendarme de la GRC de Burnaby. Shaelyn Yang, décédée mardi dans l’exercice de ses fonctions.

Yang, 31 ans, répondait à un appel concernant une tente dans un parc local lorsqu’elle a été mortellement poignardée.

“C’était une épouse aimante, une sœur et une fille”, a déclaré mardi Dwayne McDonald, sous-commissaire de la GRC de la Colombie-Britannique, lors d’une conférence de presse.

“Ceux avec qui elle a travaillé avant de rejoindre la GRC et ses collègues policiers ont décrit la gendarme Yang comme une personne gentille et compatissante, ce qui rend sa mort encore plus difficile à accepter… Sa perte est incommensurable.”

REGARDER | Les premiers intervenants bordent les rues pour rendre hommage à un agent de la GRC de Burnaby décédé

Les premiers intervenants bordent les rues pour rendre hommage à un agent de la GRC de Burnaby décédé Des milliers de policiers et d’autres premiers intervenants ont bordé les rues alors que le corps de l’agent de la GRC Const. Shaelyn Yang a été transportée entre l’hôpital général de Vancouver et l’hôpital de Burnaby jeudi matin.

Le cortège s’est rendu de l’hôpital général de Vancouver à l’hôpital de Burnaby.

Des membres de la communauté canadienne taïwanaise de la Colombie-Britannique rendent également hommage au gendarme de Burnaby.

William Tsai dit qu’il a fait la connaissance de Yang, qui s’appelait également Tzu-Hsin, il y a quatre ans, alors qu’elle était une bénévole civile travaillant à la sensibilisation des adolescents à la santé mentale.

Tsai dit dans une interview en mandarin que Yang était passionnée par la cause, dévouée à élever les adolescents et les autres personnes impliquées dans son travail bénévole qui la considéraient comme un modèle.

Il dit que la mort de l’officier de 31 ans a laissé la communauté navrée mais fière.

Ruby Ba, présidente de la Taiwanese Canadian Association de la Colombie-Britannique, a déclaré que la communauté ferait tout son possible pour soutenir la famille de Yang et a été en contact avec la GRC pour organiser un mémorial en son honneur.

Yang, qui était agent de sensibilisation aux sans-abri et à la santé mentale, a été associée à un employé municipal mardi lorsqu’elle a été mortellement poignardée lors d’une altercation dans un camping pour sans-abri à Burnaby, à l’est de Vancouver.

“La communauté taïwanaise a parlé de rendre hommage à l’agent Yang… Nous serons là quand et où nous pourrons pour aider.

“Pour le moment, nous attendons simplement de voir s’il y a d’autres annonces rendues publiques par la police”, a déclaré Ba.

Jongwon Ham a été accusé de meurtre au premier degré et devrait comparaître devant le tribunal le 2 novembre.

Le Bureau économique et culturel de Taipei, le bureau diplomatique de facto de Taiwan à Vancouver, affirme que Yang était la fille d’immigrants de Taichung, dans le centre de Taiwan.

“Nous avons été en contact avec la famille et fournirons toute l’assistance et le soutien à la famille”, a déclaré un porte-parole.

Tsai dit que les membres de la communauté espèrent organiser un mémorial le mois prochain pour rendre hommage aux contributions de Yang au Canada.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière de la Meta-Canadian Press News Fellowship, qui n’est pas impliqué dans le processus éditorial.