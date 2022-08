Les premiers intervenants et les membres de la communauté se réunissent pour la soirée nationale de Princeton – Shaw Local

La police de Princeton, les premiers intervenants et plusieurs agences sociales ont attiré une foule importante à Zearing Park mardi pour la célébration de la soirée nationale.

National Night Out, organisé chaque année le premier mardi d’août, est un événement national de renforcement de la communauté conçu pour promouvoir les partenariats entre la police et la communauté.

Les participants à l’événement ont eu l’occasion de rencontrer la police de la ville et les pompiers ainsi que de nombreuses agences de protection sociale, notamment Freedom House, Arukah Institute of Healing, Bureau County Senior Center et plus encore. L’événement a été complété par des démonstrations K-9, des visites de camions de pompiers, de la nourriture et des sacs de cadeaux.

L’officier de police de Princeton, Michael Kernan, a reçu un peu d’encre (temporaire) de la part de “Bones”, membre de Biker’s Against Child Abuse, lors de la National Night Out, l’événement annuel conçu pour favoriser les relations entre la communauté et la police. (Kim Shute)