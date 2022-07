Les premiers intervenants du nord de l’Illinois apprennent les nuances des urgences impliquant des panneaux solaires – Shaw Local

KIRKLAND – Le Kirkland Community Fire District a accueilli jeudi les premiers intervenants du nord de l’Illinois pour une session de formation sur les panneaux solaires dirigée par l’intervenant du 11 septembre Joe Vallo, chef de bataillon de Jersey City, New Jersey’s Fire Department.

“Il n’y a pas de formation comme celle-ci dans la région”, a déclaré le chef du district d’incendie de la communauté de Kirkland, Chad Connell.

La capacité solaire de l’Illinois devrait augmenter de plus de 1 700 % au cours des cinq prochaines années, selon le Association des industries de l’énergie solaire. Alors que la majeure partie de la croissance solaire dans l’État au cours de l’année écoulée est venue des entreprises de services publics, environ 100 mégawatts d’électricité produits chaque année dans l’État proviennent d’installations résidentielles.

Connell a déclaré que son district d’incendie n’avait fait face à aucun cas d’incendie à proximité ou impliquant des panneaux solaires, mais étant donné que les panneaux solaires exploitent l’électricité, il est impératif que les pompiers sachent comment écraser un incendie embrouillé des maisons avec des panneaux solaires.

“Vous savez, les pompiers, les pompiers toujours – nous nous entraînons toujours pour les hypothèses et essayons de garder une longueur d’avance sur tout”, a-t-il déclaré. “Alors maintenant, avec cela qui commence à être plus populaire, nous devons être formés à la façon dont nous réagissons aux scènes où cette énergie solaire alimente ces maisons.”

Au cours de la dernière année, l’énergie solaire a fait l’objet de plusieurs grands projets commerciaux dans le comté de DeKalb. Celles-ci n’ont pas été sans controverse au niveau du gouvernement du comté de DeKalb.

En novembre, le conseil du comté de DeKalb a approuvé un trio de projets solaires industriels – deux de Leeward Energies et un de Samsung – qui amèneront des fermes solaires commerciales sur près de 6 000 acres de terres privées dans le comté.

Malgré l’accent mis sur l’énergie solaire commerciale et communautaire, Vallo a déclaré que les incendies de pain et de beurre sont résidentiels, ce qui signifie qu’à mesure que les panneaux solaires résidentiels se développent, les services d’incendie sont beaucoup plus susceptibles de répondre à un appel dans les maisons équipées d’installations solaires qu’ils ne le sont pour un jardin solaire.

Vallo a déclaré que la chose la plus importante que les pompiers avaient apprise était de savoir comment fonctionner autour de tout type d’énergie solaire, en particulier photovoltaïque. Pour lui, faciliter des sessions de formation comme celle-ci signifie qu’il assure la sécurité des pompiers.

« La plupart d’entre eux ne comprennent pas qu’il s’agit d’un autre type de production d’énergie. Nous travaillons autour de l’électricité depuis longtemps, c’est juste comment fonctionner autour d’une nouvelle source », a-t-il déclaré.

La formation sur la lutte contre les incendies où des panneaux solaires sont présents a été organisée par Joseph McClintock, consultant en panneaux solaires pour myenergyconsultant.com. Son père est un collègue et ami de Vallo.

McClintock est un résident de Kirkland qui a facilité les installations solaires pour plus de 200 propriétaires dans le comté de DeKalb. Ses efforts pour créer l’événement ont permis à environ 50 premiers intervenants, principalement des pompiers, de 12 départements d’être sensibilisés aux incendies impliquant des panneaux solaires.

“C’est formidable de voir un si grand taux de participation”, a déclaré McClintock.

Au cours de la formation, Vallo a enseigné aux pompiers de l’Illinois comment appliquer les stratégies et les tactiques qu’ils connaissent déjà aux incendies impliquant des installations solaires. L’idée était d’enseigner aux pompiers comment ne pas se faire tuer ou tuer quelqu’un à 10 pieds d’eux. La première préoccupation mentionnée par les pompiers participant à la formation était de savoir comment ne pas se faire électrocuter.

“C’est important parce que c’est nouveau, c’est une nouvelle énergie, c’est nouveau pour tout le monde”, a déclaré Connell. “C’est un bon moment pour nous.”