Les premiers intervenants détaillent les dangers de la fermeture des services de proximité de Thunder Bay, en Ontario, avant l’hiver

Les premiers intervenants de Thunder Bay, en Ontario, expriment leur déception et leur inquiétude à l’approche d’un hiver sans services de proximité vitaux dans la ville du nord-ouest de l’Ontario.

Plus tôt cet automne, il a été annoncé que le service d’approche de rue (SOS) de Shelter House était supprimé en raison d’un manque de financement et de personnel. Peu de temps après, il a été signalé que le véhicule utilisé pour le bus de soins des centres de santé communautaire NorWest était en vente sur Facebook Marketplace.

Les deux programmes offraient gratuitement le transport, la nourriture et l’eau, et des soins de base des plaies, entre autres services pour les personnes vivant à l’extérieur, parfois aux prises avec une dépendance ou une mauvaise santé mentale.

Ils ne s’attaquent pas aux causes profondes ou ne fournissent pas de solution systémique pour soutenir les personnes sans abri ou qui consomment des substances, mais ils comblent une lacune dans la communauté – une lacune autrement comblée par la police et les ambulanciers paramédicaux.

“Des programmes comme le bus de soins et SOS aident à réduire la pression inutile sur notre service et permettent à nos membres de se concentrer sur les fonctions essentielles de l’application de la loi”, a déclaré l’inspecteur du Service de police de Thunder Bay (TBPS). Derek West dans une déclaration envoyée par courriel à CBC News.

“Ils fournissent également à certains de nos citoyens les plus vulnérables un service plus adapté à leurs besoins”, a ajouté West.

En 2014, le SPTB a répondu à plus de 4 000 appels de service liés à la Loi sur les permis d’alcool de l’Ontario, y compris l’intoxication publique. Ces chiffres ont constamment diminué, selon le SPTB, avec seulement 1 390 appels de service en 2021, soit une baisse de près de 70 %.

“Nous pensons que cette baisse est, en partie ou entièrement, le résultat de programmes comme SOS, qui constituent une diversion réelle et pratique par rapport à une réponse des forces de l’ordre”, a déclaré West.

Nous craignons que si des programmes comme celui-ci sont interrompus, nous verrons les appels de service augmenter régulièrement. – Insp. Derek West du service de police de Thunder Bay

“Nous craignons que si des programmes comme celui-ci sont interrompus, nous verrons les appels de service augmenter régulièrement.”

Une préoccupation similaire a été soulevée par un autre policier, Det. Const. Neal Soltys, lors de son témoignage lors d’une enquête en cours à Thunder Bay. Entre autres questions clés, l’enquête examine les réponses de la police aux appels d’intoxication publique, y compris la conduite de Soltys après avoir traîné un homme autochtone à travers le siège social du SPTB tout en utilisant un langage désobligeant.

Les avocats de l’enquête ont interrogé Soltys sur le rôle que joue le programme SOS pour soutenir les personnes soupçonnées d’être en état d’ébriété et les transporter vers un lieu approprié.

“La police est le filet de sécurité pour tout ce qui se passe dans la société. Le programme SOS, nous les utilisons beaucoup … ils arrêtent les personnes marginalisées, ils arrêtent les personnes en état d’ébriété”, a-t-il déclaré.

Avec l’annulation du SOS, “cela laisse ce trou qui devra être comblé par la police. Nous n’avons tout simplement pas les ressources, nous n’avons pas la formation pour y faire face”, a ajouté Soltys.

L’agent a estimé qu’il ne faut que 15 minutes pour répondre à un appel de service lorsque le programme SOS est impliqué, mais cela peut prendre jusqu’à 50 minutes pour amener une personne soupçonnée d’intoxication dans une cellule de police, et entre deux et quatre heures pour qu’un agent amener quelqu’un à l’hôpital pour des soins médicaux.

Le programme SOS a effectué des milliers de transports

Les données recueillies par Shelter House au cours de la dernière année et demie ne correspondent pas à un détournement d’appels aussi important qu’indiqué par la police, mais elles montrent le lien entre le programme SOS et les premiers intervenants.

De janvier à mai 2022, la police et les ambulanciers ont renvoyé un total de 70 appels à SOS – des appels auxquels ces services n’avaient pas besoin de répondre et ont pu passer à des problèmes plus urgents.

Au cours de toute l’année 2021, la police et les SMU ont fait 142 renvois à SOS.

Au cours de ces 17 mois, le programme SOS a effectué un total de 3 144 transports. Beaucoup impliquaient de transporter des personnes d’un refuge à un autre – par exemple, si les lits étaient pleins dans un refuge du côté nord de la ville, mais disponibles du côté sud – ou de transporter des personnes vers et depuis l’hôpital, selon Bonnie Krysowaty, qui a recueilli les données. pour la maison d’hébergement.

Le chef de Superior North EMS, Wayne Gates, dit qu’il espère voir le programme SOS de Shelter House reprendre la route pour aider à réduire la pression sur les ambulanciers paramédicaux et la police de la ville. (Twitter)

Wayne Gates, chef de Superior North EMS, a déclaré que le programme SOS soulageait quotidiennement les ambulanciers paramédicaux, qui se trouvent à Code Black – où il n’y a pas d’ambulances gratuites, disponibles pour répondre à un appel de service – à Thunder Bay.

“Nous sommes un service extrêmement occupé ici, et malheureusement entre le personnel et les défis avec nos ressources de santé ici et avec l’hôpital, cela nous met la pression”, a déclaré Gates.

“C’était un programme clé dans notre communauté pour aider ces personnes mal desservies, alors j’espère que ce programme pourra revenir sous une forme ou une autre.”

Agences travaillant pour rétablir le service

Des travaux sont en cours dans le but de remettre les services de proximité en service, selon le directeur exécutif de Shelter House, Cal Rankin.

“Les gens sont un peu en colère que [SOS] a été annulé, et je pense que la réalité s’installe dans la mesure où les gens peuvent être à risque si le service ne continue pas d’une manière ou d’une autre.”

Il a déclaré que Shelter House, les centres de santé communautaire NorWest et l’agence de réduction des méfaits Elevate NWO sont en pourparlers pour voir s’ils pourraient s’associer pour ressusciter une sorte de service qui remplit le rôle de SOS et du bus de soins.

Ces deux programmes ont été soutenus par une combinaison de fonds provinciaux et fédéraux distribués par le Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay, le Lakehead Social Planning Council et le Thunder Bay Indigenous Friendship Centre, ainsi que par des efforts de collecte de fonds.

Bon nombre des fonds de ces organismes ont déjà été dépensés pour d’autres initiatives importantes, comme le logement de transition.

ÉCOUTEZ | Cal Rankin explique pourquoi le programme SOS a dû fermer

Supérieur Matin7:57Cal Rankin : programme de services d’approche de rue Shelter House Thunder Bay dit qu’il n’a plus le financement ou le personnel nécessaire pour maintenir son programme SOS sur la route. Écoutez leur directeur général.

Même si l’argent était trouvé par magie demain pour exploiter une forme de service de sensibilisation et de transport, Rankin a déclaré que le programme aurait besoin d’un financement et d’un personnel durables.

“Certaines des discussions ont porté sur le partage du personnel, ce qui pourrait faciliter les choses, mais je pense que tout le monde est dans la même situation que le refuge en termes d’embauche”, a-t-il déclaré.

“C’est un marché du travail difficile, et nos salaires ne sont pas les plus élevés, donc les gens ont tendance à partir d’ici pour aller ailleurs… il faut avoir un salaire décent pour que les gens puissent gagner leur vie honnêtement.”

La communauté et les organismes de financement font la course contre la météo, alors que Thunder Bay se réveille chaque matin avec des températures plus glaciales.