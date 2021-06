Les premiers instituts indiens se sont concentrés sur la recherche de classe mondiale et l’innovation en période de pandémie

Malgré la deuxième vague de la pandémie de Covid et le confinement qui en a résulté, les recherches dans divers établissements d’enseignement se sont poursuivies sans aucun problème. Les instituts indiens de technologie (IIT), les instituts indiens de gestion (IIM) et de nombreux autres établissements d’enseignement supérieur étaient occupés à la recherche, à l’innovation et à la conception de nouveaux programmes d’études et à la création de nouveaux campus pendant cette période tumultueuse. Au milieu de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, IIT-Ropar a développé un appareil nommé «Jeevan Vayu», qui peut être utilisé comme alternative aux machines à pression positive continue (CPAP). C’est le premier appareil de ce type dans le pays qui fonctionne sans électricité et qui est optimisé à la fois pour les unités de production d’oxygène comme les bouteilles d’oxygène et les canalisations d’oxygène dans les hôpitaux. Ces installations ne sont pas disponibles dans les autres machines CPAP existantes.

Pendant la vague actuelle de Covid, des préparatifs ont été faits pour établir le «département des sciences et de l’ingénierie de l’énergie à l’IIT Delhi». Ce nouveau programme de premier cycle B. Tech en « génie énergétique » sera introduit cette année.

KA Subramanian, chef du Centre d’études énergétiques (CES), IIT Delhi, a déclaré: «Le programme de diplôme B. Tech Energy Engineering vise à faciliter l’accès à l’énergie, la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement, ainsi qu’à améliorer l’efficacité, la décarbonisation et la réduction le coût de l’approvisionnement en énergie.

IIM-Ahmedabad lance le « Centre Ashank Desai » pour le leadership et le développement organisationnel. Vishal Gupta, conférencier à l’IIM-Ahmedabad, a déclaré : « Le Centre Ashank Desai vise à promouvoir une recherche et un leadership rigoureux, ainsi qu’un développement organisationnel et une recherche dans les secteurs public, privé et social. Il vise également à créer des opportunités où les professeurs, les praticiens et les décideurs politiques peuvent se réunir. »

Au milieu de la deuxième vague du Covid-19, un Centre de recherche sur les transports et de prévention des blessures a été créé à l’IIT Delhi. Ce centre fera de la recherche et dans le domaine de la sécurité routière et du système de transport routier moderne. Des centaines de vies peuvent être sauvées par cette technologie développée par IIT Delhi en réduisant les accidents de la route.

Dans le même temps, des anciens élèves de l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) et de l’IIT ont créé une start-up lors de la deuxième vague de coronavirus. Dans le cadre de cette start-up, les anciens de l’AIIMS dispenseront une formation aux jeunes se préparant au test national d’éligibilité avec entrée (NEET) pour l’entrée dans les meilleures écoles de médecine de l’Inde. D’autre part, les anciens élèves de l’IIT aideront les jeunes qui souhaitent se présenter à l’examen d’entrée conjoint (JEE) pour être admis dans les meilleures écoles d’ingénieurs.

Les anciens élèves de l’AIIMS et de l’IIT ont trouvé une solution en organisant un cours accéléré en ligne pendant 45 jours.

En dehors de cela, l’Université NorthCap (NCU) basée à Gurugram s’est associée à l’Université d’État de l’Arizona (ASU) aux États-Unis, dans le cadre de l’Alliance Cintana dans le cadre de la nouvelle politique d’éducation (NEP) annoncée en 2020. Cintana est un réseau d’universités de premier plan. à travers le monde qui aide à développer des programmes éducatifs de haute qualité pour répondre aux besoins économiques d’autres pays.

US News & World Report a classé l’ASU comme l’université la plus innovante des États-Unis au cours des six dernières années. Times Higher Education l’a également nommée l’une des universités les plus prestigieuses au monde. ASU est le campus du plus grand collège d’ingénieurs des États-Unis. La Thunderbird School of Global Management de l’ASU, qui propose un Master en gestion mondiale, a été classée numéro un dans le classement Times Higher Education-Wall Street Journal.

Milind Padalkar, pro-chancelier, NCU, a déclaré : « Cet accord tripartite se concentrera sur l’éducation, la recherche et la transformation numérique. Cela profitera grandement aux étudiants, aux enseignants et à l’ensemble de l’écosystème d’innovation indien de la NCU. »

