Ce ne sont pas les Jeux olympiques, mais un groupe de Floridiens prévoient d’organiser des compétitions sur le thème des pitreries collectives du phénomène des médias sociaux amateur de bière, possesseur d’alligator, lourd de casier judiciaire et portant un mulet, connu sous le nom de « Florida Man ».

Les organisateurs des Florida Man Games décrivent la compétition comme « la confrontation sportive la plus folle au monde ». Les jeux se moqueront de la réputation de la Floride en matière de production d’étranges reportages impliquant des armes à feu, de la drogue, de l’alcool et des reptiles – ou une combinaison des quatre.

Parmi les concours prévus en février prochain à St Augustine, en Floride, selon les organisateurs, figurent l’Evading Arrest Obstacle Course, dans lequel les participants sautent par-dessus les clôtures et à travers les cours tout en étant poursuivis par de vrais policiers ; le Cash Grab de catégorie 5 dans lequel les participants tentent de récupérer le plus d’argent possible dans une cabine à vent ; et la lutte explicite contre le ventre de bière.

« Ce n’est pas seulement une compétition ; c’est un spectacle floridien unique en son genre ! les organisateurs ont dit à propos des jeux” site web.

Le concept de « Florida Man » s’est glissé dans la conscience nationale il y a dix ans avec le compte Twitter @_FloridaMan. Le compte, avec le slogan « Histoires réelles du pire super-héros du monde », a fait la une des journaux tels que Un homme de Floride a incendié un garage qui a mis sa voiture en fourrière, a heurté son propre véhicule et un homme de Floride a tenté de payer McDonald’s avec de l’herbe.

Un homme de Floride entre dans un bar ; abat 80 $ de tirs, met le feu à une poubelle et frappe tout le monde au visage | http://t.co/TxrQ7w4hc5 – Homme de Floride (@_FloridaMan) 22 mars 2014

Les billets d’admission générale à l’événement coûtent 45 $. Deux anciennes stars de l’émission télévisée des années 1990 American Gladiators ont accepté de servir d’arbitres.

Un habitant de St Augustine est derrière les jeux : Pete Melfi, propriétaire de The 904 Now, un média couvrant le comté de St Johns.

« Nous nous sommes demandé : « Comment pouvons-nous vraiment jouer sur ces gros titres de Florida Man dont nous entendons tant parler ? Quelqu’un m’a donné l’idée d’en faire une compétition sportive », Melfi dit la Sentinelle d’Orlando. « Ce sera une journée folle de jeux dans la boue et de parcours d’obstacles à la manière de la Floride. Cela va vraiment être une opportunité de vivre cette vie de Florida Man pendant une journée.