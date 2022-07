Les premiers essais nationaux de l’Inde auront lieu à partir du 14 juillet à Noida

L’essai national de l’édition 2022 d’ACG-NBA Jump, le premier programme national de dépistage de basket-ball en Inde, aura lieu à Jaypee Greens, Noida, du 14 au 16 juillet.

Le NBA Jump de la National Basketball Association est un camp de dépistage de talents qui offre aux aspirants basketteurs de tout le pays une plate-forme pour s’affronter, mettre en valeur leurs compétences et bénéficier d’opportunités supplémentaires de développement du basket-ball.

Réparti sur trois jours, le camp réunira 30 des jeunes joueurs indiens les plus prometteurs en compétition pour des bourses complètes pour assister à la NBA Academy India, un centre d’entraînement de basket-ball d’élite pour les meilleurs espoirs de tout le pays.

Le programme, qui a débuté le 21 mai 2022 au stade couvert Indira Gandhi de Delhi, a visité six villes à travers l’Inde – Delhi, Kottayam, Ludhiana, Mumbai, Kolkata et Chennai – et a vu la participation de plus de 1600 joueurs. Dans le cadre de l’engagement de la NBA et de l’ACG à développer le basket-ball en Inde, le programme offre aux basketteurs de tout le pays l’opportunité de développer leurs compétences sous la direction d’entraîneurs certifiés NBA.

L’édition 2022 de l’ACG-NBA Jump marquera le retour du programme après une pause de deux ans à cause de la pandémie de Covid-19.

ACG-NBA Jump, lancé pour la première fois en 2015, a fait émerger Palpreet Singh comme le meilleur espoir de l’édition inaugurale. Il est allé assister au NBA G League National Tryout 2016 aux États-Unis et a ensuite été repêché par les Long Island Nets lors du repêchage de la NBA G League 2016.

La NBA Academy India, qui est également soutenue par ACG, a ouvert ses portes en 2017 et a vu plusieurs joueurs gagner des bourses pour des écoles préparatoires et des collèges juniors aux États-Unis ou signer des contrats professionnels, dont Princepal Singh, qui est devenu le premier joueur de la NBA Academy India à signer. avec la NBA G League et le premier joueur indien à remporter un championnat NBA Summer League.

