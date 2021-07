Les premiers emplois des milliardaires du monde

Ces personnalités éminentes ont, à un moment de leur vie, commencé à zéro car tout le monde ne naît pas avec une cuillère en argent. Jetons un coup d’œil aux premiers emplois de ces magnats des affaires. Des milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos et Warren Buffet sont une source d’inspiration pour beaucoup. Leurs noms sont en tête du classement mondial des milliardaires et ont une contribution vitale à la stabilité économique de leur pays. La gestion d’empires commerciaux d’une manière distinctive a permis à ces magnats de se démarquer de la foule. Mais il devait y avoir un point de départ car tout le monde ne naît pas avec une cuillère en argent. Ces milliardaires venaient de domaines divers et avaient des personnalités complètement différentes, mais tous ces gros canons avaient deux choses en commun. La première est qu’ils ont identifié leur passion à un jeune âge et la seconde est leur détermination à établir une référence dans leurs domaines respectifs.

Des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffet, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates et Ratan Tata font partie de ces milliardaires qui ont travaillé très dur pour atteindre le sommet. Ces personnalités éminentes ont, à un moment de leur vie, commencé à partir de zéro. Jetons un coup d’œil aux premiers emplois de ces magnats des affaires –

Elon Musk: Musk est très populaire parmi les gens pour ses créations et ses tweets Tesla. Le directeur général de Tesla et de SpaceX a obtenu son premier emploi en tant qu’ingénieur logiciel en 1983. Il vendait des jeux informatiques et remportait 500 $, soit Rs. 37 405 par mois. Il a grandi en Afrique du Sud et a ensuite immigré au Canada à l’âge de 17 ans et a commencé à travailler comme ingénieur logiciel.

Jeff Bezos : Le propriétaire d’Amazon et actuellement la deuxième personne la plus riche du monde, Bezos a décroché son premier emploi comme alevins chez McDonald’s. Il n’avait que 16 ans et gagnait 2,69 $, soit 201 Rs de l’heure.

Warren Buffet: Le magnat des affaires américain, Warren Buffett, travaillait comme livreur de journaux en 1994. Le président-directeur général de Berkshire Hathaway livrait des journaux pour le Washington Post et gagnait 175 $ par mois, soit Rs. 13.091.

Mark Zuckerberg : Zuckerberg a facilité la communication, avec les personnes qui vivent loin, en introduisant Facebook. Peu de gens savent que le premier travail du PDG de Facebook était de créer un lecteur de musique appelé Synapse. Il avait 18 ans lorsqu’il travaillait pour Synapse et devint plus tard l’une des plateformes les plus influentes des médias sociaux.

Steve Jobs : Combien ont joué à ces jeux vidéo Atari qui étaient assez importants dans le temps ? Eh bien, le fondateur d’Apple, Steve Jobs a commencé sa carrière en créant des jeux vidéo pour Atari et aujourd’hui, sa société est l’une des marques les plus précieuses du marché.

Bill Gates: Autrefois programmeur informatique pour TRW, il est aujourd’hui le co-fondateur de Microsoft Corporation. Chez TRW était son premier emploi qu’il a commencé pendant sa dernière année de lycée à l’âge de 15 ans seulement.

Tata de Ratan: Industriel populaire et homme au cœur d’or, Ratan Tata a obtenu son premier emploi chez Tata Steel en 1961. Il gérait le haut fourneau et pelle le calcaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici