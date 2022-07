Les premiers écouteurs sans fil de Beyerdynamic ont un son fantastique

Beyerdynamic, une entreprise avec une longue histoire dans les appareils audio, a sorti cette semaine sa première paire d’écouteurs sans fil. C’est un grand pas pour la marque, plus connue pour ses casques et micros haut de gamme. Les écouteurs s’appellent Gratuit BYRDun grand nom pour tous les fans de rock des années 70.

Les écouteurs disposent d’ANC avec un mode de transparence intégré, Google Fast Pair, certification IPX4, 11 heures d’autonomie sur une seule charge, une gamme d’embouts de tailles différentes pour un ajustement parfait dans l’oreille (plus 3 ensembles d’embouts en mousse pour les cas d’utilisation plus actifs), mode faible latence pour les jeux, assistant personnel alimenté par Amazon Alexa (pas d’option Google Assistant), ainsi qu’un dédié application pour Androïd et iOS qui vous permet de plonger profondément dans les caractéristiques sonores des écouteurs.

Beyerdynamic a eu la gentillesse d’envoyer une unité de bourgeons BYRD gratuits il y a quelques semaines et ils sont depuis mes bourgeons préférés. La qualité sonore est exceptionnelle provenant à la fois de mes écouteurs Pixel Buds Series-A et Galaxy Buds 2. L’ajustement intra-auriculaire pour mes oreilles a été excellent, rendu particulièrement facile compte tenu du nombre d’options d’embouts fournies dans la boîte. Et si je pars pour un long terme? Remplacez les embouts en caoutchouc par des embouts en mousse. Vous n’obtenez pas cette option prête à l’emploi avec d’autres écouteurs.

Il existe également une tonne de commandes tactiles pour ces bourgeons. J’ai essentiellement dû réapprendre à utiliser des écouteurs sans fil à cause de ce fait, mais une fois que vous vous y êtes habitué, ce n’est pas trop mal. Les concepteurs ont choisi d’utiliser un mélange de robinets et de prises pour contrôler une tonne de fonctionnalités différentes. Par exemple, sur 95 % des écouteurs, un double appui saute la piste que vous écoutez. Sur Free BYRD, cela bascule le mode ANC/transparence. Pour sauter une chanson, vous devrez lui donner trois coups. Pour diminuer le volume, appuyez-vous une fois sur l’écouteur gauche ? Pour augmenter le volume, faites la même chose, mais sur l’écouteur droit. Contrairement aux Galaxy Buds de Samsung, les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser les différents taps.

Les écouteurs BYRD gratuits sont au prix de 249 $, juste pour le prix des écouteurs de cette qualité. Si cela ne vous dérange pas de débourser un peu plus pour un meilleur son, c’est une excellente option.