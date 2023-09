Les premiers échantillons d’astéroïdes de la NASA atterrissent sur Terre après leur lancement depuis un vaisseau spatial – Boston News, Weather, Sports

de la NASA premiers échantillons d’astéroïdes récupéré de l’espace lointain et parachuté dans le désert de l’Utah dimanche pour couronner un voyage de sept ans.

Lors d’un survol de la Terre, le vaisseau spatial Osiris-Rex a libéré la capsule d’échantillon à 63 000 milles (100 000 kilomètres). La petite capsule a atterri quatre heures plus tard sur une étendue reculée de terrain militaire, alors que le vaisseau mère partait à la poursuite d’un autre astéroïde.

« Nous avons un touché ! » » a annoncé Mission Recovery Operations, répétant immédiatement la nouvelle puisque l’atterrissage a eu lieu trois minutes plus tôt. Les responsables ont déclaré plus tard que le parachute à rayures orange s’ouvrait quatre fois plus haut que prévu – environ 20 000 pieds (6 100 mètres) – en se basant sur le taux de décélération.

Au soulagement de tous, la capsule était intacte et n’a pas été brisée, gardant ses échantillons vieux de 4,5 milliards d’années exempts de contamination. Moins de deux heures après l’atterrissage, la capsule se trouvait dans une salle blanche temporaire du champ d’essai et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah, où elle a été hissée par hélicoptère.

La boîte d’échantillon scellée sera transportée par avion lundi au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où elle sera ouverte dans un nouveau laboratoire spécialement conçu. Le bâtiment abrite déjà des centaines de livres (kilogrammes) de roches lunaires recueillies par les astronautes d’Apollo.

« Nous avons hâte de nous y lancer. Pour moi, la véritable science ne fait que commencer », a déclaré le scientifique principal de la mission, Dante Lauretta de l’Université de l’Arizona. Il accompagnera les échantillons jusqu’au Texas.

Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a ajouté : « Ceux-ci constitueront un trésor pour l’analyse scientifique pendant des années et des années et des années à venir. »

Les scientifiques estiment que la capsule contient au moins un tasse de décombres de l’astéroïde riche en carbone connu sous le nom de Bennu, mais nous n’en serons sûrs que lorsque le conteneur sera ouvert dans un jour ou deux. Quelques s’est renversé et s’est envolé lorsque le vaisseau spatial a ramassé trop de matière, ce qui a bloqué le couvercle du conteneur lors de la collecte il y a trois ans.

Le Japon, seul autre pays à avoir ramené des échantillons, en a collecté environ une cuillère à café lors de deux missions sur des astéroïdes.

Le cailloux et poussière livrés dimanche représentent le plus gros transport d’au-delà de la lune. Éléments constitutifs préservés de l’aube de notre système solaire, les échantillons aideront les scientifiques à mieux comprendre comment la Terre et la vie se sont formées, offrant « un aperçu extraordinaire » d’il y a 4,5 milliards d’années, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Osiris-Rex, le vaisseau mère, s’est envolé pour une mission d’un milliard de dollars en 2016. Il a atteint Bennu deux ans plus tard et, à l’aide d’un long aspirateur-balai, a récupéré les décombres de la petite roche spatiale arrondie en 2020. Au moment de son retour, le vaisseau spatial avait parcouru 4 milliards de miles (6,2 milliards de kilomètres).

Lors d’une conférence de presse quelques heures plus tard, Lauretta a déclaré avoir fondu en larmes de joie en apprenant que le parachute principal de la capsule s’était ouvert.

« Je savais que nous étions rentrés chez nous », a-t-il déclaré, tellement submergé d’émotion en arrivant sur les lieux qu’il avait envie de serrer dans ses bras la capsule, couverte de suie mais en bon état et même pas pliée.

Les contrôleurs de vol du constructeur d’engins spatiaux Lockheed Martin se sont levés et ont applaudi l’atterrissage depuis leur base du Colorado. Les vues des caméras de la NASA ont montré la capsule carbonisée à l’envers sur le sable avec son parachute déconnecté et éparpillé à proximité, alors que l’équipe de récupération arrivait par hélicoptère.

« Garçon, avons-nous réussi cet atterrissage », a déclaré Lauretta. «Ça n’a pas bougé, ça n’a pas roulé, ça n’a pas rebondi. Cela a juste fait un tout petit trou dans le sol de l’Utah.

L’astronome britannique Daniel Brown, qui n’a pas participé à la mission, a déclaré qu’il s’attendait à « de grandes choses » du plus grand retour d’échantillons de la NASA depuis les alunissages d’Apollo il y a plus d’un demi-siècle. Avec ces échantillons d’astéroïdes, « nous nous rapprochons de la compréhension de sa composition chimique initiale, de la formation de l’eau et des molécules sur lesquelles la vie est basée », a-t-il ajouté de l’Université Nottingham Trent.

Un membre de l’équipe Osiris-Rex était coincé en Angleterre, en train de répéter pour une tournée de concerts. « Mon cœur est avec vous alors que ce précieux échantillon est récupéré », a déclaré le guitariste principal de Queen, Brian May, qui est également astrophysicien, dans un message préenregistré. « Bonne journée de retour des échantillons. »

Les ingénieurs estiment que la cartouche contient 250 grammes (8,82 onces) de matériau provenant de Bennu, plus ou moins 100 grammes (3,53 onces). Même au niveau le plus bas, cela dépassera facilement les exigences minimales de la mission, a déclaré Lauretta.

Il faudra quelques semaines pour obtenir une mesure précise, a déclaré Nicole Lunning, conservatrice en chef de la NASA.

La NASA prévoit une présentation publique en octobre.

Actuellement en orbite autour du soleil à 81 millions de kilomètres de la Terre, Bennu mesure environ un tiers de mile (un demi-kilomètre) de diamètre, soit à peu près la taille de l’Empire State Building mais en forme de toupie. On pense qu’il s’agit du fragment brisé d’un astéroïde beaucoup plus gros.

Au cours d’une enquête de deux ans, Osiris-Rex a découvert que Bennu était un gros tas de décombres rempli de rochers et de cratères. La surface était si meuble que le bras à vide du vaisseau spatial s’est enfoncé d’un pied ou deux (0,5 mètre) dans l’astéroïde, aspirant plus de matière que prévu.

Ces observations rapprochées pourraient être utiles à la fin du siècle prochain. Bennu est on s’attend à ce qu’il s’approche dangereusement sur Terre en 2182 – peut-être assez près pour frapper. Les données glanées par Osiris-Rex seront utiles à tout effort de déviation d’un astéroïde, selon Lauretta.

Osiris-Rex poursuit déjà l’astéroïde Apophis et l’atteindra en 2029.

Il s’agissait du troisième retour d’échantillon de la NASA provenant d’une mission robotique dans l’espace lointain. Le vaisseau spatial Genesis a largué des morceaux de vent solaire en 2004, mais les échantillons ont été compromis lorsque le parachute s’est rompu et que la capsule s’est écrasée contre le sol. Le vaisseau spatial Stardust a livré avec succès de la poussière de comète en 2006.

Les projets de la NASA visant à renvoyer des échantillons de Mars sont suspendus après qu’un comité d’examen indépendant a critiqué le coût et la complexité. Le rover martien Perseverance a passé les deux dernières années à collecter des carottes pour un éventuel transport sur Terre.

